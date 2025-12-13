El CB Zamora Caja Rural se lo puso muy difícil al líder imbatido

Muy difícil le puso la victoria a Coruña un CB Zamora que sigue mostrando un alto nivel en esta campaña en Primera FEB. El equipo gallego sigue invicto pero tuvo que emplearse a fondo hasta los tres minutos finales frente a un rival que le superó durante algunas fases del encuentro pero que se vino abajo en la recta final cometiendo un par de fallos que un equipo de la talla del coruñés castigó muy durantemente con el definitivo 69-81.

Era un partido para no perder la concentración nunca porque a un rival como Coruña necesita muy poco para distanciarse en el marcador. Y el CBZ planteó de salida un partido de ritmo lento porque resultaba evidente que no tendría nada que hacer en un intercambio de golpes que llevase el marcador final a los cien puntos.

Coruña no salió muy acertado a la cancha y fueron los zamoranos los que tomaron primero la delantera con un 5-2 apoyados en un encomiable trabajo defensivo. Pero poco tardaron en recuperar terreno los herculinos que firmaron en un abrir y cerar de ojos un parcial de 0-9 que les permitió mantenerse por delante en lo que restaba del primer cuarto que se cerró con 12-17.

Como ya ocurría el año pasado en Fuenlabrada, Jorgensen era el que mandaba en la pista y el equipo coruñés y la defensa zamorana encontraba muchos problemas para frenar su lanzamiento exterior letal.

En el segundo cuarto se mantuvo el ritmo que mejor le convenía al CBZ y en el minuto 12 debutaba con el Coruña, fichado esta misma semana, Serigne Barro que no necesitó más que un minuto para anotar sus dos primeras canastas. El partido se igualó a 23 tras un triple de Peris pero a medida que pasaba el tiempo, el Coruña iba incrementando paso a paso su ventaja y dos triples de Didac Cuevas obligaron a Saulo Hernández a pedir un tiempo muerto para intentar que no se incrementase la ventaja de 11 puntos que habían adquirido los gallegos.

Apretó el CB Zamora en defensa y en dos intensos últimos minutos, consiguió llegar al descanso con 32-40, una desventaja que le permitía alcanzar el objetivo de afrontar la segunda parte con opciones.

El CB Zamora tardó tres minutos en anotar su priemra canasta tras el descanso, un lapsus que no aprovechó su rival para distanciarse más, aunque Coruña se mantenía sólido y recuperó los dies puntos arriba pronto con 36-46. Además Omar Lo sumaba un 2+1 y los zamoranos presionaban en toda la cancha intentando enfriar un tercer cuarto que suele ser decisivo en muchos encuentros y más contra un rival como el que ayer había enfrente.

Pero el que no estaba tan acertado era el Leyma Coruña pese a que manteía una cómoda renta en el marcador. Los de Saulo Hernández seguían vivos gracias al lento ritmo que no había permitido pasar a los coruñeses de los 50 puntos cuando ya se acababa el tercer cuarto. Pero Paukste tenía que descansar tras el enorme esfuerzo de la primera parte, y Coruña era superior en el juego interior.

Entonces apareció el que nunca nadie espera pero siempre está que es Josep Peris para anotar un triple que desconcentró un tanto a los gallegos que perdían el balón en la siguiente acción para que Thrastarson machacase el 47-52 que obligaba a Carles Marco a pedir un tiempo muerto para impedir que los zamoranos se metiesen de lleno en el partido.

Coruña perdió el rumbo y permitió que Peris volviera a anotar con una bandeja a placer y en el siguiente ataque volvía a demostrar que había perdido el anterior acierto en el lanzamiento. Naspler recibía una falta en ataque y recortó un punto más la desventaja hasta el 50-52. El milagro parecía posible pero que daba un mundo todavía por delante, 18 eternos minutos. Y el gran juego zamorano continuó con un mate de Omar Lo que puso en pie al Ángel Nieto. Rogers acertaba un triple y el CBZ se colocaba a un solo punto (55-56) para cerrar el tercer parcial del encuentro.

No cambio nada y los zamoranos tomaban la delantera con una canasta de Paukste a la que respondió su rival con un triple (57-59) y lo importante era que el partido estaba ya en la recta definitiva y los de Saulo Hernández seguían vivos y bien vivos. No se arrugaba el CB Zamora que respondía con una canasta de Round a seis puntos seguidos de su enemigo (59-62).

Los ataques coruñeses seguían siendo inacabables por la intensidad defensiva del Zamora que no se arrugaba en ataque para mantenerse por debajo de cinco puntos. Saulo intentó dar oxígeno a sus jugadores con un tiempo muerto con 61-66 para organizar los que iban a ser los minutos decisivos del intensísimo encuentro al que acudieron más de un centenar de seguidores gallegos que tiñero de color naranja parte de las gradas.

Ya no se podían cometer errores, pero llegaron por ambas partes fruto de la tensión, pero Brnovic acertó con un triple que suponía el 61-69 mientras los árbitros le daban la posesión a los gallegos entre un mar de protestas de la afición zamorana para que el CBC se escapase de nuevo a los diez puntos.

Quedaban todavia tres minutos y medio y había que intentarlo. Pero los zamoranos cometieron dos nuevos errores en el pase, dos concesiones a las que Coruña respondió anotando y escapándose definitivamente en el marcador con una exhibición anotadora de su pívot Ilimane Diop.