Carlos Ramos, capitán del Zamora CF, tras ganar al Cacereño: "Hemos hecho una primera parte espectacular"

Tras el encuentro en el Príncipe Felipe de Cáceres y con 3 puntos más en el bolsillo, Carlos Ramos, capitán del Zamora CF, no ocultaba su felicidad, aunque destacaba algo más que el botín y es que, a su juicio, son importantes las sensaciones, el juego mostrado y las sensaciones desprendidas para “seguir creyendo en esta idea y en este equipo”.

Asimismo, puso en valor “las dos victorias seguidas fuera de casa, que hacía mucho que no lo conseguíamos” además de recordar que “queda un partido fuera de casa antes de las navidades y hay que ir a por él”.

Portería a cero

En su intervención tras el choque, zamorano también dio importancia al hecho de volver a dejar la portería a cero y expuso que “también refuerza que, aunque nos gusta jugar, aunque jugamos bien al fútbol, también somos gente sacrificada, que compite y lucha. Se ha visto una primera parte espectacular y una segunda de oficio. En Primera RFEF pocos partidos hay fáciles y así lo ha demostrado el Cacereño, que nos ha dado guerra hasta el final”, apuntó el “10” zamorano.

Respecto a su estado físico, admitió que el cambio vino por una acción en el partido que no le permitía seguir al 100%. “En una jugada me han dado una patada con los tacos en el gemelo, enseguida se me ha puesto muy duro el gemelo como contracturado y me limitaba mucho en la carrera. Han salido Mario y Clave como bestias y todos los cambios nos están aportando mucho porque al final en esta categoría nos va a dar muchos puntos el equipo, el fondo del armario y así se está viendo”, indicó Ramos recordando que jugadores del filial como Moha o Hugo (entre otros) están súper comprometidos.