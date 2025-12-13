El Caja Rural Atlético Benavente gana y escala hasta el segundo puesto

El Caja Rural Atlético Benavente ya está lanzado. El equipo de Macías rubricaba este sábado su tercera victoria consecutiva, dando por absolutamente olvidada su crisis de resultados, y escalaba hasta la segunda posición de la tabla.

Todo fue posible gracias a un trabajado y duro partido ante un rival directo como el Lugo Sala, que les puso las cosas muy complicadas, como ya se esperaba.

Tras un comienzo intenso y de mucha pelea, Aaro lograba adelantar a los blanquiazules con un 1-0 con el que se llegó el tiempo descanso. Tras la reanudación, Juan Manuel allanaba el terreno, pero un tanto del visitante Yago volvía a abrir el partido.

Los de Macías se pusieron el mono de trabajo y buscaron ese tanto que les permitiera cerrar el choque. Al final, en el 39’ el premio llegó con Jonás como protagonista que puso el 3-1 que a la postre sería definitivo y que permita celebrar un gran triunfo.