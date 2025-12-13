El At. Benavente recibe a un duro rival directo

El Atlético Benavente recibe esta tarde (19.00 horas) en La Rosaleda a un rival directo en la lucha por los primeros puestos de la clasificación del Grupo 1 de Segunda B, un Lugo Sala que ha sumado sus mismos 24 puntos, pero lleva un mes sin conocer la derrota para situarse en la tercera posición de la clasificación.

Miguel Ángel Macías, entrenador del Atlético Benavente Caja Rural, quiere destacar que "será un rival muy fuerte, con una plantilla muy amplia, con un gran nivel de juego y tenemos que hacer las cosas muy bien para ganar. Es un equipo que domina el juego agresivo, defiende casi siempre en zona tres y aprieta mucho en defensa. Además es un equipo muy dinámico con el balón al que le dan mucha velocidad, juegan muy profundo, pero nosotros estamos mentalizados y preparados porque nos jugamos mucho en el que será el último partido del año en casa que es donde tenemos que sacar el 80 por ciento de los puntos y más contra un rival directo por los puestos de arriba".

Pablo, jugador benaventano, ha explicado que el Lugo Sala es un equipo "muy trabajado, que viene de una buena dinámica y estoy seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles. Tendremos que dar nuestro cien por cien para sacar los tres puntos de La Rosaleda". El jugador destaca la dos victorias seguidas del Atlético: "La victoria de Guardo nos dio un empujón de moral y nos vendrá muy bien para el encuentro de este sábado". n