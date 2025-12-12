El Zamora CF frente a su penúltimo esfuerzo del año ante el Cacereño

El Zamora CF ya está listo para su penúltimo partido de 2025 que disputará esta noche (21.15 horas) en tierras extremeñas. Así lo indicó el entrenador, Óscar Cano, que, aunque confirmó que el objetivo es hacer un "seis de seis" en estas dos jornadas que quedan, pero insistió en que "hay que ir de tres en tres". A pocas horas del encuentro ante el Cacereño, el técnico confirmó que ve a su equipo "ilusionado y preparado" y se mostró convencido de que los jugadores "van a dar un buen rendimiento" en el Príncipe Felipe. "Después, el fútbol ya sabemos que es incierto, que no podemos predecir los resultados, pero tengo confianza plena en que se haga un buen partido".

También habló el responsable de banquillo sobre el rival que espera y tiene claro que está "obligado a ganar" ya que se encuentra en descenso. "Aunque sea una frase hecha, los he visto contra varios equipos, incluso la semana pasada contra el Racing de Ferrol, y yo creo que no merecieron perder. Es un equipo que se hace fuerte en casa, y recupera a Deco, que es su centrocampista, su guía, su faro, y eso va a activar a la gente de arriba", comentó el granadino que sabe, por tanto, que no serán tres puntos sencillos.

Posible once inicial / LOZ

Mantener la posesión... si es posible

Para cumplir con el reto de la victoria, Cano explicó que su intención es mantener la posesión de balón y que sea el Zamora el que marque el ritmo, pero recordó que "también era mi deseo presionarle alto al Real Madrid Castilla y no pudimos hacerlo ni una sola vez porque no nos dejaron pasar de mitad de campo hacia adelante. Están los deseos y las intenciones, pero después empieza el partido y se viven un montón de circunstancias que uno no puede prever. Por eso es tan bonito el fútbol", expuso el técnico quien sí se mostró deseoso de que los suyos pongan sobre el césped su mejor versión. "Vamos a ver qué va exigiendo el partido, pero la aspiración de cualquier entrenador es hacer aquello que se trabaja durante la semana y aquí lo que se trabaja es más o menos lo que habéis visto en los dos partidos previos al Castilla".

Con todo, y a pesar de ser una semana corta de trabajo al haber jugado el domingo y volver a hacerlo hoy, Cano ve al equipo bien de ánimo y con un control positivo de cargas físicas gracias al gran trabajo del preparador físico del club, al que alabó de forma pública. Respecto al equipo que pondrá en juego, se prevén cambios respecto al once que sacó ante la "fábrica blanca" y confirmó las bajas por sanción de Loren Burón y Jaime Sancho, mientras que Álvaro Romero sigue entre algodones y no saben si llegará.

"Lo que me gustaría es tenerlo a todos, como a cualquier entrenador, y que eso sea un quebradero de cabeza positivo, es decir, pensar a quién lo pongo, pero como la plantilla está tan bien hecha, hay jugadores que pueden intervenir, aunque algunos de los importantes, como es el caso de las bajas que tenemos, no estén en este momento", concluyó.