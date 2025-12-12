Tierra de Campos y Valmoro, en segunda ronda del Provincial de Galgos
Fuentes de Ropel y Granja de Moreruela acogen este fin de semana los octavos de final
Galgueros Tierra de Campos y Valmoro consiguieron ayer la clasificación para la segunda ronda de la Copa Zamora en las dos colleras que habían quedado pendientes de dieciseisavos de final desde el pasado domingo. Este jueves, en el cercón de Venialbo, Galgueros Tierra de Campos se impuso a Jambrina en una liebre de 1´14 mientras Valmoro consiguió la clasificación ante Rayo Vezdemarbán en una carrera que duró 1´51.
En el mismo campo de carreras se celebró el sorteo de la segunda eliminatoria que deparó las siguientes colleras: Valmoro-Fandango, Diamante-Galgosalada, Galgueros de Tierra de Campos-Duero, Moreruela-Baltuana, Santa Cristina de la Polvorosa-Arcenillas, La Guareña-Tobar, El Rocío-El Tomillar, Virgen de la Hiniesta-El Bahillo.
En los 18 puntos disputados en esta primera fase se ha registrado un tiempo medio de 1´29 y 1´37 para los puntos válidos.
Están convocadas todas las colleras de octavos de final los días 13 de diciembre en Fuentes de Ropel, la cuatro primeras, y el 14 de diciembre en Granja de Moreruela, las cuatro restantes.
