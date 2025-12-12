Recoletas Zamarat inicia mañana su semana más larga

El Recoletas Zamarat dispone de una oportunidad de oro para finalizar el año 2015 situado en el grupo cabecero de la Liga Challenge, pero para ello tendrá que adaptar su castigada plantilla por las lesiones, a la exigencia de los tres próximos partidos que disputará en el plazo de una semana: comenzando este sábado (20.30 horas) con el Lima Horta barcelonés, para continuar con el aplazado por la ventana FIBA frente a Bosonit Unibasket (19.00 horas), y el próximo sábado día 20 ante AlQazeres (17.00 horas).

El equipo naranja se encuentra situado en la novena posición con las mismas victorias que Lima Horta y Bosonik Logroño, y una menos que AlQazeres, y los tres encuentros se disputarán en el Pabellón Ángel Nieto lo que viene a paliar el desgaste físico que tendrá que afrontar una plantilla en la que Raúl Pérez sigue sin poder contar con todas sus jugadores aunque Florencia Niski está ya muy cerca de la recuperación.

Ayer mismo, la jugadora Aina Martín reconoció que «contra el líder demostramos que podemos competir contra cualquier equipo de la Liga como demostramos contra el que hasta el momento es el mejor, y que mantenemos un ritmo constante durante el partido para que no se nos desenganchen los rivales, mantenemos la concentración y eso nos hace llegar al final con opciones de ganar. En estos finales se ha decantado para el rival por la inmadurez del equipo, a la falta de experiencia para no precipitarse o no acusar la ansiedad o la tensión, pero llegar a los finales así es un meritazo».

Respecto a los tres partidos que les esperan, explica que «el coach tendrá que gestionar muy bien las cargas porque tenemos gente lesionada y la plantilla es corta, pero las otras lo haremos bien».

Respecto al primer rival de la apretada semana, el Lima Horta, Aina Martín recuerda que «estamos empatadas, tienen un estilo de juego similar al nuestro, les gusta correr y vamos a tener que imponer nuestro ritmo y bajarles el suyo, intentar que no corran tanto que es en lo que más daño hacen y saber las ventajas que tenemos nosotras».

La exterior catalana reconoce que poco a poco va alcanzando su estado ideal de forma física tras superar la lesión: «Llevo dos meses parada y poco a poco me encuentro mejor pero es una recuperación muy progresiva porque se trata de una rodilla pero aún no estoy en mi mejor momento, ni mucho menos». n