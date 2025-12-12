FÚTBOL
La Fiscalía de Perú ratifica que no existe ningún procedimiento contra Iniesta y que no será investigado
Redacción
La Fiscalía de Perú ha ratificado que “no existe ningún procedimiento contra Iniesta y que no será investigado”, después de comprobar que su nombre fue usado, como ha revelado el diario ‘El Mundo’, sin que tuviera relación alguna con los hechos. Queda, por lo tanto, el excapitán del Barça exonerado de las acusaciones vertidas por un grupo de empresarios contra su empresa, Never Say Never (NSN) cuando a través de filtraciones periodísticas procedentes de Perú se indicó que estaba bajo investigación por un supuesto fraude de medio millón de euros.
La resolución emitida por la Fiscalía de Perú ratifica que Andrés Iniesta ni participó ni tampoco conocía las operaciones que se pusieron bajo sospecha. En ese sentido, la resolución del Ministerio Fiscal explica, y de manera literal, que “no procede formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Andrés Iniesta Luján por el presunto delito de estafa agravada”.
De esta manera, la Fiscalía de Perú determina que Iniesta no tiene procedimiento alguno ni se encuentra tampoco bajo ninguna investigación por un conflicto que surgió entre una filial de NSN y unos promotores locales que exigían el pago de esa cantidad por eventos deportivos y musicales que nunca llegaron a celebrarse.
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ baraja nuevas acciones para defender sus derechos profesionales
- El pueblo de Zamora cuyos vecinos se juntaron (y se endeudaron) para trabajar sus propias tierras: historia de la dehesa El Casal
- El pueblo de Sanabria que estrena la gestión del bar: 1.000 euros al mes
- El abogado con ictus que denunció al juez ante el CGPJ, arropado por el 70% del colectivo profesional
- ¿Cuantos habitantes ha ganado o perdido tu pueblo de Zamora en el último año?
- Mañueco y Guarido firman el protocolo de la estación de autobuses del futuro de Zamora
- Programa de Navidad en Zamora: más de una treintena de actuaciones y 120 sesiones de talleres
- Robe Iniesta, la voz que empezó a sonar en Villaralbo y se despidió de Zamora tras la pandemia