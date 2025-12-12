Filipe Ferreira, del BM Zamora: "Intento sacar el mejor Filipe que llevo dentro"

El jugador del BM Zamora Caja Rural Filipe Ferreira cree que en el último partido con apretada victoria contra Covadonga "se demostró que todos los equipos se motivan al jugar contra nosotros y todos los partidos son difíciles. Hay que estar muy concentrados e intentar sacar el mejor rendimiento al equipo". El primera línea explicó ayer en rueda de prensa, reconoció que el próximo rival, Sanse, "es un equipo con una plantilla muy grande, saben jugar muy bien, tienen la motivación de jugar ante su cantera y va a ser un partido difícil como siempre".

Las claves para ganar en San Sebastián de los Reyes serán, "la concentración primero, no perder el balón, porque será un partido en el que el equipo que falle menos será el que consiga ventaja. No podemos fallar mucho, hacer todo lo que estamos entrenando durante la semana y sacar los dos puntos".

El jugador brasileño aseguró ayer en rueda de prensa que "me encuentro muy bien, siempre preparado para afrontar los partidos, porque estos dos partidos son muy difíciles y hay que estar muy concentrado y motivado. Pero cuento con el apoyo de los jugadores y del cuerpo técnico y eso me trae una tranquilidad muy grande".

De todas formas, todavía no se ha visto al mejor Filipe: "Estamos intentando estar a gusto en todos los partidos, el equipo me apoya muy bien, la cantera, y poco a poco me van saliendo las cosas, van saliendo momentos buenos en los partidos e intento sacar el mejor Filipe que tengo".