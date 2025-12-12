Carles Marco, entrenador del Leyma Coruña: "Espero al mejor CB Zamora posible"

"Tenemos que jugar cada partido a tope de energía, de intensidad y de concentración. Si no estamos muy bien, no ganaremos en Zamora". Así lo afirmó el entrenador del Leyma Básquet Coruña quien aseguró que les toca visitar "una de las canchas más difíciles" de la Primera FEB: "Debemos estar 100% concentrados en hacer bien nuestras cosas y en frenar sus puntos fuertes". El entrenador del conjunto coruñés espera "al mejor Zamora posible" y señala que es "un equipo que juega muy bien". Marco alabó su capacidad de resistencia: "Ha tenido lesiones de jugadores muy importantes y ha ido sacando los partidos, lleva cinco victorias". Además, el combinado que dirige Saulo Hernández, es uno de los locales más sólidos de la categoría. "En casa tienen un buen balance y son muy fuertes. Tendremos que hacer las cosas muy bien otra vez", apuntó. "Juegan divertido, corren, si pueden hacer una casta en los primeros segundos de posesión la hacen… Es muy complicado ganarles, porque tienen muy buen ritmo, son verticales y agresivos en ataque. Es una filosofía similar a la nuestra, da gusto verlos", reflexionó el entrenador del Leyma.

"Tenemos un equipo con experiencia y muchos de nuestros jugadores saben lo difícil que es ganar allí", dijó Marco. Para el duelo, el técnico indicó que "difícilmente" podrá contar con Jacobo Díaz: "Parecía que a principios de semana podía empezar a entrenar, pero no ha sido así. Tenemos que ir más lentos con él". Caio Pacheco "estuvo enfermo" a principios de semana, pero está disponible para tratar de asaltar el Ángel Nieto.