El Zamora CF busca sumar 6 de 6 y ascender puestos antes de las vacaciones de 2025

2025 va llegando a su fin y el Zamora CF debe hacer todo lo que esté en su mano para acabar el año en puestos de play-off o lo más cerca posible. Ahora mismo los de Óscar Cano están "tierra de nadie": décimos, a cuatro puntos de las plazas de privilegio, pero solo a tres del descenso. Por ello, el único reto será sumar 6 de 6 en estos dos compromisos restantes antes de las vacaciones y confíar en que otros rivales pinchen para irse en una situación más cómoda en la tabla. El calendario parece propicio y es que los dos encuentros son ante rivales en descenso, aunque, eso sí, los dos choques serán lejos del Ruta de la Plata donde el rendimiento es más positivo.

Primera parada

La primera parada es mañana mismo. Los rojiblancos abrirán la jornada y se probarán como visitantes en el Príncipe Felipe de Cáceres, donde les espera un oponente que, por números, es el peor local del grupo y es que solo ha sumado 5 puntos ante su público (una victoria ante el Mérida y dos empates frente a Ourense y Tenerife, ambos sin goles). En estos momentos el Cacereño tiene un total de 14 puntos en su casillero frente a los 20 del Zamora, y ocupa puestos de descenso directo por lo que las urgencias le azuzan.

Además, el equipo de Julio Cobos tampoco está mostrándose con grandes registros ofensivos como demuestra que tan solo llevan 11 goles a favor, una cifra que solo empeora el Arenteiro (9), frente a las 20 dianas que tienen a su favor los de la capital del Duero.

En cuanto a los goles en contra sí están más parejos Zamora y Cacereño puesto que los de Cano suman 19 goles recibidos y los extremeños tan solo uno más en estas jornadas de Liga. Con estras premisas, en el cuadro zamorano nadie se confía y quieren mantener la línea positiva y seguir creciendo tran una semana muy intensa de trabajo.

Esta jornada de Liga permitirá también nuevos reencuentros entre los futbolistas y es que hay hasta tres exrojiblancos en el cuadro rival como son Javi Barrio, Adrián Crespo y Alejandro Morales que pelearán ante un Zamora que no puede ceder.