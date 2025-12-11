El Vino de Toro Caja Rural y el Atletismo Benavente suben al podio en el Cross de Cantimpalos

El Vino de Toro Caja Rural no faltó a su cita con el Cross de Cantimpalos, una cita más que consolidada en la que los vencedores fueron la ecuatoriana Katherine Tisalema, plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos, y el marroquí Adberrahmane Aferdi. El club toresano desplazó 20 corredores de diferentes categorías. La participación "vinera" fue más que positiva, con cuatro podios entre los que destacó la victoria de Miguel Ángel Bazán Sanz en la Categoría Master. El corredor rubricó una gran carrera, estando desde los inicios en el grupo de destacados y finalmente acompañado en el podio por su compañero de club Roberto Rubén Jiménez.

La cuarta plaza de esta clasificación fue para Javier Bravo Diez, mientras que en sexto lugar entraba Ricardo Mayordomo; Pedro Moya y Roberto Baz fuero 11º y 12º, respectivamente, mientras Juan José Muñoz y Miguel Ángel Rodríguez entraban en la 18ª y 25ª posición.

Categorias inferiores

No obstante, las grandes protagonistas de la jornada de campo a través de Cantimpalos fueron la fondista sub 12 Elisa Urtasun Sánchez y la corredora sub 8 Paris Bravo, que en sus categorías lograron una meritoria 3º posición, dando un bonito y atractivo espectáculo. Pablo Marbán García, también sub-8, lograba una meritoria 7ª plaza; Joao Freitas Feo, en sub 16, acababa en la 33º posición; Sara Avedillo Barajas lo hacía en la 34ª plaza en sub 14; Emma Méndez García, que también estuvo durante buena parte de la carrera sub 12 entre las mejores, rubricaba un positivo noveno mientras que Irene Ibáñez Sánchez y Nerea Conejo entraban en 34º y 53º lugar respectivamente.

En lo que se refiere a la categoría masculina, el único representante del Vino de Toro, Manuel Oldán, lograba entrar en la 16ª posición, y en la categoría sub 10, Ana Rodríguez, Aeris Gallo e Ignacio Urtasun eran 18º 27º y 48º.

También estuvo presente, con grandes resultados, el Atletismo Benavente. El club se hizo con dos segundos puestos que saben a oro y que tuvieron de protagonistas a Sergio Gangoso Herráez en la categoría sub 18 masculina, y María Ganado Santiago en la categoría sub 12 femenina.