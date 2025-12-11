Atletismo
Villardiegua de la Ribera acoge el domingo un día multideporte
Los participantes disfrutarán de múltiples especialidades deportivas
La localidad de Villardiegua de la Ribera acogerá este próximo domingo un bonito día de actividad. El municipio acogerá una jornada multideporte en la que habrá especialidades y juegos para todos los gustos y que seguro tiene una buena respuesta de los participantes. Será este próximo domingo a partir de las 9.30 horas con la entrega de dorsales.
La actividad como tal se iniciará a las 11.00 horas con la marcha cicloturista, a la que seguirá el Cross para continuar con los senderistas. Ya a las doce del mediodía será el turno de los juegos autóctonos y habrá bolos, petanca, rana, calva, monterilla y herradura, además de otros como las canicas, comba, goma, chapas, sacos, pelotas gigantes... y mucho más. Todo llegará a su término con la entrega de premios y una comida de convivencia que es el verdadero fin de esta jornada, además de trabajar para que los pequeños conozcan las tradiciones.
