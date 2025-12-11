Miki Codina, del Zamora CF: "Afrontamos con el máximo respeto y humildad" el partido contra el Cacereño

“Estamos con muchas ganas y en una buena dinámica”. Así lo afirmó este jueves uno de los jugadores del Zamora CF, Miki Codina quien añadió que la intención ahora es mantener esa línea de trabajo en los dos compromisos que restan antes de Navidad. “Los afrontamos con positividad y vamos a ir a ganar los dos”.

En su intervención ante los medios Codina también habló de su inminente rival, el Cacereño, al que visitan este viernes (21.15 horas) y al que están analizando más allá del puesto que ocupa en la clasificación y es que ahora mismo está en puestos de descenso, pero no por eso será un duelo fácil. En este sentido, comentó que “es un equipo muy competitivo” y se mostró seguro de que “va a ser un rival duro”. “A lo mejor los puntos no dicen lo complicado que es ese campo. Nosotros lo afrontamos con el máximo respeto y humildad, porque sabemos que en esta categoría cualquier campo es muy jodido”.

Con todo, en el Zamora, y así lo indicó el defensa, confían en sacar dos buenos resultados para cerrar el año y ambos serán lejos del Ruta de la Plata. “La visita a Osasuna nos fue bien por sacarnos esa espinilla de ganar fuera de casa y afrontar estos dos de una manera distinta”, zanjó el defensa quien aseguró encontrarse bien en el club y en la ciudad.