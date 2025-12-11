Laura Verdugo Pérez, del CD Zamarat, convocada con Castilla y León para el Campeonato de España de Selecciones
El CD Zamarat está de enhorabuena. Una de sus canteranas, Laura Verdugo Pérez, ha sido convocada con la Selección Infantil de Castilla y León para competir el Campeonato de España de Selecciones en Zaragoza del 3 al 7 de enero. Desde la entidad mostraron orgullo por este logro de trabajo y sacrificio.
