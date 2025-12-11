Incontestable triunfo del Morales Activa en la Major League Pádel

Las instalaciones del Club Morales Activa han tenido unos días de poca actividad, al menos oficial, donde únicamente entraba en competición el equipo de Plata de la Major League Pádel (MLP).

Incontestable triunfo del Morales Activa / cedida

El conjunto zamorano logró una victoria contundente por 3-0 ante los salmantinos de "El tercer Tiempo", imponiéndose con autoridad en los tres encuentros y confirmando su buena dinámica de juego.

Tras esta jornada, el equipo de Plata se sitúa cuarto en la clasificación, empatado a puntos con el tercer clasificado y además con un partido menos, lo que refuerza sus opciones en la lucha por las posiciones de cabeza.

Según su capitán, Jorge Álvarez, "el objetivo es cerrar la primera vuelta dentro del Top 3; estamos compitiendo muy bien y queremos mantener esta línea para llegar lo más arriba posible".

El resto de equipos del club disfrutó de una jornada de descanso, centrados ya en la preparación del próximo fin de semana, en el que arrancará la segunda vuelta de las Series Nacionales de Pádel (SNP) y continuará la actividad de la MLP.