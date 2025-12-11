Pádel
Incontestable triunfo del Morales Activa en la Major League Pádel
El equipo de Plata se impuso y mantiene sus opciones de lucha por los puestos "top"
A. O.
Las instalaciones del Club Morales Activa han tenido unos días de poca actividad, al menos oficial, donde únicamente entraba en competición el equipo de Plata de la Major League Pádel (MLP).
El conjunto zamorano logró una victoria contundente por 3-0 ante los salmantinos de "El tercer Tiempo", imponiéndose con autoridad en los tres encuentros y confirmando su buena dinámica de juego.
Tras esta jornada, el equipo de Plata se sitúa cuarto en la clasificación, empatado a puntos con el tercer clasificado y además con un partido menos, lo que refuerza sus opciones en la lucha por las posiciones de cabeza.
Según su capitán, Jorge Álvarez, "el objetivo es cerrar la primera vuelta dentro del Top 3; estamos compitiendo muy bien y queremos mantener esta línea para llegar lo más arriba posible".
El resto de equipos del club disfrutó de una jornada de descanso, centrados ya en la preparación del próximo fin de semana, en el que arrancará la segunda vuelta de las Series Nacionales de Pádel (SNP) y continuará la actividad de la MLP.
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- La declaración de amor del expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la ciudad: 'Como en casa
- Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente 'pagarán la tarifa un 173% más cara
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- ¿De dónde vienen los inmigrantes a Zamora? Estas son las nacionalidades de origen más frecuentes
- Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico