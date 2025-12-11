David Kristensen, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Podemos competir ante los mejores equipos"

El Caja Rural CB Zamora vuelve a casa y lo hace recibiendo al equipo más en forma de la Primera FEB, el Leyma Coruña, actual líder y ante el que el equipo zamorano tiene ganas de probarse. “Siempre un placer jugar contra un equipo como Coruña, el primer equipo de la liga, y no necesitamos mucha más motivación para jugar contra el líder en casa frente a toda la ciudad. Tenemos muchas ganas de hacerlo lo mejor que podamos”, indicó uno de los jugadores del equipo, David Kristensen.

Tanto el jugador como sus compañeros son conscientes de que deben hacer todo perfecto porque será muy complicado quedarse con el triunfo, pero confían en sus opciones y en mejorar el rendimiento que dieron en Menorca. “Creemos en nosotros, pero ya sabemos que necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos para ganar”. Sobre el rival, y así lo dice la tabla, es “uno de los mejores y haN hecho un muy buen trabajo hasta ahora”, por lo que le tienen un enorme respeto.

Kristensen, que ha sumado experiencia defendiendo a su país en la última ventana FIBA, aseguró ante los medios de comunicación encontrarse muy bien y con ganas de mostrar de lo que es capaz, tanto a título individual como colectivo e insistió en que “podemos hacer algo mejor que la semana pasada y podemos competir con los mejores equipos”.

Para cerrar su intervención, resaltó lo importante que es jugar con un pabellón lleno como el Ángel Nieto y con la grada apoyando.

Saulo Hernández

Por su parte, Saulo Hernández indicó que la semana de entrenamientos está siendo positiva y espera la mejor versión del equipo el sábado. “Ahora mismo estamos en la mejor semana de entrenamientos desde hace muchas y aunque esto no es matemático ni va de un día para otro creo que es el primer paso para recuperar un poco el juego que habíamos desarrollado en la primera parte de la liga y que el otro día en Menorca no vimos por ningún lado”, indicó el entrenador.

Con todo, dejó claro que una de las cosas más bonitas del deporte es hacer posible lo imposible y esta es una gran oportunidad para ellos ante un Coruña imbatido. “Es el mejor ataque de la liga, viene de ACB Y quiere volver a ACB, tiene todo para considerarlo uno de los partidos con mayor dificultad de la temporada y ese tipo de retos es de los que a los deportistas nos encanta afrontar”.

De este modo, y ante el rival con más ritmo y de los que cuenta con más puntos, será clave mantener una fortaleza defensiva que les permita estar en el encuentro. “Si no somos capaces de pararle el ritmo y no somos capaces de dominar el rebote, donde también son el mejor equipo de la liga, les va a dar una sensación de fluidez que será muy difícil de contrarrestar. En un equipo de esa calidad es prácticamente imposible que a lo largo de los 40 minutos no tenga un rato donde no sepas por donde te vienen, que van a meter y van a meter fácil porque tienen mucho talento y porque juegan muy bien, pero lo importante es que no te descompongas”, avanzó el zamorano que confía en esa reacción y pundonor de los suyos.

AZME ZAMORA

En este encuentro, además, y dentro de las inisitivas solidarias del club, se dará visibilidad a la Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple, que tendrá mesas informativas para dar a conocer el trabajo que realizan.

Con 150 socios, esta ONG ofrece atención social, psicología, fisioterapia, logopedia, entrenamiento funcional en el agua y han incorporado orientación laboral, asesoría jurídica, además podología, nutrición y fisioterapia del suelo pélvico.