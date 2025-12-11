Cinco oros y varios podios para el Natación Zamora

Los nadadores del Club Deportivo Natación Zamora (C.D.N. Zamora) participaron con éxito en la segunda Jornada de Liga Territorial Infantil y tercera Jornada de Liga Autonómica Alevín, celebrada en Valladolid. El club cosechó excelentes resultados, incluyendo múltiples victorias y podios en las distintas pruebas individuales y de relevos.

Los deportistas zamoranos demostraron un gran nivel competitivo, destacando especialmente Hugo Guerra San Martín (15 años), quien logró la victoria en los 100m Mariposa con un tiempo de 1:06.01, y también se impuso en los 200m Estilos con 2:30.54.

África Refoyo Martín (14 años) también firmó una actuación doblemente victoriosa, alcanzando el primer puesto tanto en los 400m Libre (5:12.33) como en los 200m Estilos (2:56.41). Por su parte, Mencía Pérez Lafuente (14 años) se llevó el oro en los 100m Mariposa con 1:28.44.

Más podios

En cuanto a los podios, Pablo López Martín (15 años) consiguió la segunda posición en los 400m Libre con 4:49.56; Candelas Prieto García (14 años) logró un segundo puesto en 400m Libre (5:30.59) y un tercer puesto en 200m Estilos (3:05.24); Aníbal Gómez de Paula (13 años) obtuvo la tercera plaza tanto en 50m Espalda (40.64) como en 200m Estilos (3:21.00), y Valeria Serrano Peralta (12 años) finalizó tercera en 50m Espalda con 44.74. No obstante, el resto de la expedición también tuvo un buen papel y sumó para el club zamorano.

En lo que se refiere a los relevos, el equipo masculino alevín (12-13 años) logró un meritorio segundo puesto en el relevo 4x100m Libre con un tiempo de 5:24.54. El equipo estuvo compuesto por Aníbal Gómez de Paula, Diego Bobo Díez, Rubén Galán Vela y Omar Revellado Enriquez.

El Club Deportivo Natación Zamora valoró positivamente la participación de sus nadadores, quienes continúan demostrando su progresión y compromiso en la competición autonómica.