Natación
Cinco oros y varios podios para el Natación Zamora
Hugo Guerra, Ádrica Refoyo y Mencía Pérez fueron los más destacados de la expedición
A. O.
Los nadadores del Club Deportivo Natación Zamora (C.D.N. Zamora) participaron con éxito en la segunda Jornada de Liga Territorial Infantil y tercera Jornada de Liga Autonómica Alevín, celebrada en Valladolid. El club cosechó excelentes resultados, incluyendo múltiples victorias y podios en las distintas pruebas individuales y de relevos.
Los deportistas zamoranos demostraron un gran nivel competitivo, destacando especialmente Hugo Guerra San Martín (15 años), quien logró la victoria en los 100m Mariposa con un tiempo de 1:06.01, y también se impuso en los 200m Estilos con 2:30.54.
África Refoyo Martín (14 años) también firmó una actuación doblemente victoriosa, alcanzando el primer puesto tanto en los 400m Libre (5:12.33) como en los 200m Estilos (2:56.41). Por su parte, Mencía Pérez Lafuente (14 años) se llevó el oro en los 100m Mariposa con 1:28.44.
Más podios
En cuanto a los podios, Pablo López Martín (15 años) consiguió la segunda posición en los 400m Libre con 4:49.56; Candelas Prieto García (14 años) logró un segundo puesto en 400m Libre (5:30.59) y un tercer puesto en 200m Estilos (3:05.24); Aníbal Gómez de Paula (13 años) obtuvo la tercera plaza tanto en 50m Espalda (40.64) como en 200m Estilos (3:21.00), y Valeria Serrano Peralta (12 años) finalizó tercera en 50m Espalda con 44.74. No obstante, el resto de la expedición también tuvo un buen papel y sumó para el club zamorano.
En lo que se refiere a los relevos, el equipo masculino alevín (12-13 años) logró un meritorio segundo puesto en el relevo 4x100m Libre con un tiempo de 5:24.54. El equipo estuvo compuesto por Aníbal Gómez de Paula, Diego Bobo Díez, Rubén Galán Vela y Omar Revellado Enriquez.
El Club Deportivo Natación Zamora valoró positivamente la participación de sus nadadores, quienes continúan demostrando su progresión y compromiso en la competición autonómica.
