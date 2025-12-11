Campus
CD Amor de Dios y Zamarat vuelven a lanzar su Campus Navideño: fútbol y baloncesto en vacaciones
Víctor Martín “Oji” y la internacional Bea Sánchez serán los responsables de las secciones de fútbol y baloncesto
A. O.
Con la llegada de las vacaciones navideñas, los diferentes clubes se lanzan en busca de ayudar a las familias en la conciliación y si se trata de hacer deporte, mucho mejor.
Un año más, y ya van siete, CD Amor de Dios de Zamora, Sporting Zamora y CD Zamarat se unen para lanzar su ya tradicional Campus, que se desarrollará los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre, y 2, 5 y 7 de enero, en los pabellones del Claudio Moyano y La Vaguada.
Para poder llegar a diferentes gustos, la iniciativa se llevará a cabo en dos modalidades: fútbol y baloncesto, y cada deporte tendrá una ubicación distinta.
En fútbol, Víctor Martín “Oji”, entrenador del CD Villaralbo, será el responsable de desarrollar el aprendizaje y entrenar a los más pequeños, mientras que La Vaguada será Bea Sánchez, jugadora internacional del CD Zamarat, la encargada de hacer disfrutar a todos aquellos niños y niñas que opten por la modalidad de baloncesto.
Coste, descuento y plazas
El coste del campus será de 110 euros (con un descuento del 10% para clientes de Caja Rural) e incluye la camiseta de esta nueva edición del Campus y el almuerzo de media mañana de cada día. Además, se contará con monitores titulados y varios entrenadores, tanto de fútbol como de baloncesto, titulados y con experiencia, que velarán para que todo transcurra de una forma positiva durante las cinco horas diarias (de 9 a 14.00 horas).
Cada hora se reservarán dos horas y media para mejorar la técnica, una hora de charlas sobre táctica, nutrición o hábitos saludables, dependiendo el día, y una hora de competición entre los niños del campus, todo con actividades complementarias como la visita a diferentes belenes de la ciudad.
La fecha tope para apuntarse será hasta el día 20 de diciembre o hasta que se completen el número de plazas disponibles.
PINCHA AQUÍ PARA DESCARGARTE EL FORMULARIO
