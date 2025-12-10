El Taekwondo Benavente y el Club Zamorano acumulan éxitos en el Campeonato de España de Clubes

El Club Zamorano de Taekwondo completó una participación sobresaliente en el Campeonato de España por Clubes, celebrado este fin de semana en La Nucía (Alicante) alcanzando un oro, un bronce y varias posiciones de mérito que reafirman su crecimiento competitivo y el excelente momento de su cantera. Por su parte, en el Campeonato que reunió a más de 3000 deportistas de 160 clubes de toda España en todas las categorías de combate y poomsaes, el Club Taekwondo Benavente Quesos El Pastor participó con 21 competidores consiguiendo un oro, dos platas y cuatro medallas de bronce, un resultado un tanto por debajo de lo esperado.

Equipo júnior del Taekwondo Benavente. | CEDIDA

Taekwondo Benavente

En Poomsaes Cadete, Erika Rodríguez fue décima y Mireia Uña, décimo octava; en Infantil;Sara Pérez, décima; y el alevines, Noa Lopes también décima. En Precadete masculino, Hugo Martín alcanzó la medalla de bronce mientras Ernesto Prieto perdía en cuartos de final después de tres buenos combates. En 33 K, Eric Prieto perdió en primera ronda; en 36K Samuel Rabanal también se colgó la medalla de bronce; el mismo resultado que Marcos Simón en 40K. En Junior Femenino cayeron en primera ronda Miriam Uña y Elvira Martínez; mientras Marcos López alcanzó un nuevo bronce en sub 21 68K. La medalla de oro para el club benaventano llegó de la mano de la precadete Rebeca Simón, mientras Noa Lopes perdió en cuartos de final ante la que sería campeona de España. Marcos López (68K) perdió en la final Junior en tres asaltos muy ajustados, mientras Bruno Rueda (48K) quedó eliminado en cuartos de final tras dos buenos combates. Miriam Uña fue eliminada en cuartos de final en Sub 21 62K y Elvira Martínez cayó en primera ronda. Paula Teruel fue eliminada en cadete 37K por la campeona de España; Pedro perdió en cuartos de final y Héctor Rabanal e Iñaki Rivera, cayeron en primera ronda. Por último, Marcos Bailez solo cedió en la final después de una gran actuación en todo el torneo en Senior Masculino (87k).

Zoe Ares Merino , con su valioso bronce. | CEDIDA

Club Zamorano

En cuanto al Club Zamorano de Taekwondo, la gran protagonista de la expedición fue Ainhoa García Vargas, que se proclamó Campeona de España después de encadenar cinco combates de enorme nivel. Mostró madurez, potencia y un dominio táctico excepcional, logrando uno de los títulos más importantes de su carrera deportiva. Además, Zoe Ares Merino consiguió una brillante medalla de bronce, venciendo con autoridad sus dos primeros combates. Pero cuando se encontraba preparando su pase a la final, una lesión en el isquio le obligó a frenar su avance. Aun así, su rendimiento fue extraordinario y le valió un podio más que merecido.

Por su parte, Carla Morales realizó un campeonato excelente, alcanzando los cuartos de final y quedándose a un solo paso de la medalla. Justo al terminar su combate sufrió una lesión, que la obligó a retirarse pese a su magnífico nivel mostrado hasta ese momento.

Carla llegaba a La Nucía en un momento excepcional de forma: venía de proclamarse campeona en varios eventos Open de España, donde había demostrado contundencia, regularidad y una progresión imparable.

Álvaro Reguilón, reciente campeón en otros eventos nacionales, no pudo superar su primer combate en esta ocasión. Los días complicados también forman parte del desarrollo de un deportista, y su trayectoria indica que seguirá siendo protagonista en próximas competiciones.

En Junior, Rodrigo Martín sumó minutos de experiencia ante rivales de altísimo nivel. Aunque no avanzó a rondas finales, continúa su crecimiento dentro del panorama nacional. Las jóvenes Celia Prieto Gallego y Carmen Campano llegaron a cuartos de final tras un torneo muy sólido. Ambas demostraron talento, disciplina y un excelente nivel técnico, confirmando el buen trabajo de base del Club Zamorano.

Con todo se cerró una actuación magnífica para los dos clubes de la provincia que ven resultados a su brillante trabajo.