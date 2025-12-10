Fútbol Sala
Niños y niñas de 4 a 13 años podrán disfrutar del Campus Navideño del Club Deportivo River Zamora: fechas, horarios y precios
Los impulsores buscan fomentar hábitos saludables y promover valores deportivos
A. O.
El Club Deportivo River Zamora ya tiene abiertas las inscripciones para su Campus Navideño, dirigido a niños y niñas de 4 a 13 años que quieran practicar deporte y pasar buenos ratos durante el descanso escolar. La actividad se desarrollará durante las vacaciones con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia, deporte y aprendizaje en un entorno seguro y dinámico. El campus tendrá lugar en el Pabellón del IES Río Duerolos días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre, así como el 2 de enero, en horario de 10 a 14.00 horas, aunque las familias que lo necesiten podrán hacer uso del servicio de madrugadores, disponible desde las nueve de la mañana.
El precio general del campus es de 50 euros, contemplándose una tarifa reducida de 45 para jugadores/as del CD River Zamora, clientes de Caja Rural de Zamora e inscripciones conjuntas de hermanos, mientras que el servicio de madrugadores tendrá un coste adicional de 10 euros. Los interesados puenden contactar con el club a través del correo riverzamorafsala@gmail.com.
Tal y como comentaron desde el club, el Campus Navideño del River Zamora, que cuenta con el apoyo de Caja Rural, apuesta por fomentar hábitos saludables y la actividad física, promover valores deportivos como el respeto, el trabajo en equipo y la disciplina, facilitar la conciliación familiar durante los días sin actividad escolar y crear un espacio educativo y distendido para los jóvenes deportistas de la ciudad.
