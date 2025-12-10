La Copa Zamora echó a andar este domingo con los dieciseisavos de final en el Cercado Deportivo de Aldeanueva de Toro (Venialbo) donde se disputaron las 15 colleras incluídas en esta jornada. Un total de 33 clubes de la provincia de Zamora se dan cita en esta competición indepeniente que un año más se inicia en el cercado de Venialbo en el que se ha trabajado durante las últimas semanas para conseguir que su estado fuera óptimo e incluso para ampliar las dimensiones del campo de carreras. En las siguientes fases de la Copa, la competición será en campo abierto aunque todavía no se sabe en qué corredero serán.

Las liebres cumplieron en la primera jornada / Javier Bernal

Los resultados de esta primera ronda de copetición fueron los siguientes: Baltuana se impuso a San Esteban del Molar en 55 segundos; Diamante eliminó al cluyb Zamora en 1´18; El Rocío ganó al Viriato en 1´00; El Tomillar dominó su liebre ante Virgen del Olmo en 1´31; en la collera 5 Fandango se clasificó ante Nápoli en 1´09; Virgen de la Hiniesta derrotó al Virgen de La Veguilla en una carrera de 1´23; y Guarela se impuso al Cachín en 1´30.

En la novena collera el vencedor fue Moreruela ante Teso Mayo en 2´20; Arcenillas ganó a Campeador en 2´05; El Bahillo venció al Lebrel Zamorano en 1´10; El Tobal se impuso a San Antonio en 1´32; Galgosalada se clasificó corriendo con El Viso una liebre de 2´11; y Santa Cristina de la Polvorosa eliminó a La Magdalena en 3´11.

Además se corrieron otras dos liebres nulas por tiempo: una de 35 segundos entre Valmoro y Rayo Vezdemarbán y otra de 25 segundos de Galgueros Tierra de Campos-Jambrina. La intención es que se puedan terminar estas dos colleras este jueves.

La jornada comenzó con un sentido homenaje que la organización de la Copa Zamora le rindió al galguero de Madridanos José Alonso "Pitico", por su larga carrera como promotor de este deporte en las competiciones de la provincia de Zamora.n