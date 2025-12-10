Fuentespreadas y Guarrate disfrutan de la convivencia cinegética

Las localidades de Fuentespreadas y Guarrate celebraron este fin de semana sus jornadas de convivencia entre practicantes de caza menor y galgueros, un encuentro auspiciado por la Delegación Zamorana de Caza con el objetivo de difundir el deporte cinegético y apoyar el desarrollo rural a través del deporte.

Los cazadores también celebraron su convivencia. | DZC

En Fuentespreadas se disputó un campeonato de Caza Menor entre los cazadores de la localidad en el que consiguieron los primeros puestos Alberto García, José Miguel Crespo y Raúl San José. Además se disputaron las semifinales del tradicional trofeo social y las finales se programarán para las próximas Navidades.

| DZC

En Guarrate sí hubo finalistas de la competición de galgos con Gonzalo y Andrés Galache, junto a Andrés Gómez. En caza menor, el vencedor fue Samuel Martín con Enrique Fernádez en la segunda plaza y Natalia Crespo, tercera.

Por otra parte, también organizado por la Delegación Provincial de Caza, este sábado se disputará el Campeonato Provicial de Becadas, en Valdemerilla, clasificatorio para el Autonómico. n