Galgos: Campeonato de España
Diamante-Baltuana y Arcenillas-El Viso, finalistas en los grupos zamoranos de la Fase Previa
Virgen del Olmo también correrá la final del Grupo 8 contra Virgen de la Morenita
Diamante-Baltuana y Arcenillas-El Viso, son ya los finalistas en los dos grupos que engloban a los clubes zamoranos en la fase previa del Campeonato de España. Además en el grupo 8 con participantes de Valladolid, Samora y León, disputará la final el Vírgen del Olmo contra el Virgen de La Morenita. Virgen del Olmo se ipuso al Fandango en Villanueva del Aceral en una liebre de 2´25
Este fin de semana quedaba por disputarse en el cercón de El Chardero en enfrentamiento entre Diamante y Campeador que corrieron dos liebres nulas del 40´´ y 26´´ y una tercera de 1´23 en la que se impuso la perra barcina de el Diamante. De esta forma, Diamante se enfrentará en la final del grupo 3 al Baltuana que venía de imponerse al San Esteban del Molar tras una gran liebre de 3´40.
En el grupo 4, Arcenillas consiguió el pase a la final tras ganar al Vírgen de La Hiniesta, en un liebre antológica de 3´49, mientras El Viso logró el pase ante Galgosalada tras una primera carrera de 28 segundos y una segunda de 1´19 en la que el macho colorado de El Viso derrotó a la barbuda de Galgosalada.
En el resto de los grupos también hay ya finalistas con El Chabolo-Nuestra Señora del Carmen en el Grupo 1 de Valladolid; Ciruelos-La Perrita en el Grupo 2 de Valladolid; Lerma Mulas-Ibérico en el Grupo 5 de Salamanca; Nava-Cambón, en el Grupo 6 de Palencia. Burgos y La Rioja; Virgen del Agua-Los Magníficos, en el grupo 7 de Segovia, Ávila y León; y Valoria-Los Almendros en las semifinales del grupo Mixto en el que compitió el Rayo de Vezdemarbán y cayó eliminado en octavos de final por el Burgalés. n
