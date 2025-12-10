Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

David Novoa, fuera de la lista del seleccionador nacional de fútbol sala

El benaventano no estará en los amistosos de preparación de España para el Europeo

David Novoa, con el balón ante un rival caído. | CEDIDA

A. O.

Zamora

El seleccionador de fútbol sala, Jesús Velasco, hizo oficial la convocatoria para los partidos amistosos que se disputarán en Serbia los días 20 y 22 de diciembre y en ella no estaba incluido el benaventano David Novoa. El actual jugador de O’Parrulo no estará, por tanto, en los últimos partidos de preparación antes del Europeo, que se disputará en Letonia, Lituania y Eslovenia en el mes de enero.

La concentración arrancará el día 15 de diciembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y el equipo se desplazará a Serbia el día 18. El primero de los encuentros se disputará en Nis el 20 de diciembre y el segundo en Vrnjacka Banja dos días después, ambos a las 18:00 horas.

