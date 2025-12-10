Cristina Lázaro, del Natación Zamora, acude al Europeo Máster

Cristina Lázaro Prieto, integrante del Club Deportivo Natación Zamora, se encuentra en la localidad polaca de Lublin para participar en el prestigioso Campeonato de Europa Máster de Natación (European Masters Championships) que se celebra hasta el domingo 14 de diciembre.

Cristina Lázaro Prieto afronta este campeonato continental con gran ilusión y con el objetivo de llevar el nombre de Zamora y de su club a lo más alto del Viejo Continente.

La nadadora del CD Natación Zamora competirá en un total de cinco pruebas a lo largo de las diferentes jornadas competitivas como son: 100 metros Estilos, 50 metros Mariposa, 100 metros Espalda, 50 metros Espalda y 200 metros Estilos

Desde el Club Deportivo Natación Zamora, desean el mayor de los éxitos a su deportista, destacando su esfuerzo, constancia y dedicación como ejemplo para toda la cantera del club.