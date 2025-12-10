Natación
Cristina Lázaro, del Natación Zamora, acude al Europeo Máster
Participará en un total de cinco pruebas en las que buscará subir al podio
Cristina Lázaro Prieto, integrante del Club Deportivo Natación Zamora, se encuentra en la localidad polaca de Lublin para participar en el prestigioso Campeonato de Europa Máster de Natación (European Masters Championships) que se celebra hasta el domingo 14 de diciembre.
Cristina Lázaro Prieto afronta este campeonato continental con gran ilusión y con el objetivo de llevar el nombre de Zamora y de su club a lo más alto del Viejo Continente.
La nadadora del CD Natación Zamora competirá en un total de cinco pruebas a lo largo de las diferentes jornadas competitivas como son: 100 metros Estilos, 50 metros Mariposa, 100 metros Espalda, 50 metros Espalda y 200 metros Estilos
Desde el Club Deportivo Natación Zamora, desean el mayor de los éxitos a su deportista, destacando su esfuerzo, constancia y dedicación como ejemplo para toda la cantera del club.
- ¿Sabes para qué son las estructuras verticales a modo de ventanas instalados en varios puntos de Zamora?
- La declaración de amor del expresidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a la ciudad: 'Como en casa
- Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente 'pagarán la tarifa un 173% más cara
- Se pone en marcha una original manera de pasear con los mayores por Zamora
- ¿De dónde vienen los inmigrantes a Zamora? Estas son las nacionalidades de origen más frecuentes
- Un vecino de Benavente iba a crear con un conocido una empresa de compra de coches: el dinero desapareció
- El zamorano Andrés Vaquero y sus 104 años: Sopla las velas en familia, se va a misa e invita a los vecinos en el bar del pueblo
- Concentración en apoyo al abogado con ictus al que un juez negó posponer un acto jurídico