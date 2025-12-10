Al CB Zamora le toca el gordo antes de Navidad

Al CB Zamora le ha tocado el gordo de Primera FEB antes de que lleguen las Navidades, el equipo de mayor peso que desconoce todavía lo que es la derrota esta temporada y será difícil que acumule muchas antes de que finalice la Liga. El equipo gallego recién descendido de ACB llegará este sábado (17.30 horas) al Ángel Nieto con una gran plantilla que, pase lo que pase, hará las delicias de la afición zamorana que volverá a llenar en recinto, independientemente de los seguidores que puedan desplazarse desde A Coruña.

Llegará motivado al choque el pívot Jonas Paukste que fue elegido entre los mejores de la jornada por la Federación Española tras capturar 11 rebotes contra Menorca que igualan la mejor marca que él mismo tenía anteriormente en capturas este año (contra Palmer Basket Mallorca Palma), los otros dos jugadores que han llegado a doble dígitos en este apartado capturando 10 rebotes son Joey van Zegeren (contra Palmer Basket Mallorca Palma) y Álvaro Martínez (contra Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB).

Los de Saulo Hernández se mantienen por décima jornada consecutiva en puestos de play off como novenos mientras Toni Naspler Toni Naspler, en su partido número 111 con el equipo superó los 1.000 créditos de valoración en el CB Zamora (1.002)

En el equipo que lidera Carles Marco figuran muchas estrellas a las que se sumará la llegada de un nuevo cinco: Mus Barro (Senegal, 1995) que se incorporará el sábado para afianzar la pintura, complementar a Abdou Thiam e Ilimane Diop bajo el aro y sumar centímetros (2,08 metros) al juego interior coruñés.

Formado en España, el nuevo jugador naranja acumula experiencia en el baloncesto nacional desde la campaña 2016-17, cuando empezó a despuntar en el Isover Basquet Azuqueca (Guadalajara). Las siguientes temporadas militó en el Ciudad de Ponferrada, La Roda y UDEA Algeciras, hasta que llegó al Plantío para vestir la camiseta del Tizona Burgos (2020-21). Con el conjunto burgalés en LEB Oro, destacó como uno de los jugadores más valorados del torneo, lo que le valió para dar el salto internacional a las filas del Porto. Tras la aventura portuguesa regresó a España para enrolarse en el Palencia y, de ahí, saltó a Venezuela y Francia.

En las últimas campañas, Barro jugó en el Alicante, donde promedió 9,8 puntos y 5,2 rebotes, y en el Estudiantes (8 puntos y 4,9 rebotes). El curso pasado compitió en el Panteras de Aguascalientes mexicano, con unos números de 11,5 puntos y 8,6 rebotes de media.

"Muy buen jugador de pick and roll con capacidad para jugar por encima del aro y generar situaciones de tiro cercanas a la canasta", destaca el Leyma en un comunicado. La entidad naranja, además, resalta sus capacidades físicas para "realizar transiciones rápidas" y contraataques, un estilo que se adecua a lo que propone Carles Marco sobre el parqué cada semana. En labores defensivas, el club indica que es un jugador que aporta "capacidad para intimidar, rebotear y defender el bloqueo directo".

Es el segundo jugador que apuntala la plantilla naranja a mitad de la campaña, tras la llegada de Dino Radoncic para cubrir la baja de Yoanki Mencía en octubre.

El Leyma Básquet Coruña regresó a la pista tras casi tres semanas alejado de la competición por la jornada de descanso y la ventana FIBA y lo hizo contra el Palencia que se lo puso difícil pero terminó cediendo por un ajustado 82-75.

La victoria contra otro rival directo, más allá de ser un soplo de aire en la clasificación y en el estado de ánimo del Leyma, supuso empezar con buen pie la cuesta de enero adelantada que afronta el equipo en diciembre. En la recta final de 2025, el conjunto coruñés se examina ante el Zamora (sábado 13), el Ourense (miércoles 17), el Cartagena (sábado 20) y el Obradoiro (domingo 28). Cuatro partidos en quince días que determinarán buena parte de la campaña.