El Zamora CF mantiene la zona de play-off "a tiro"

La igualdad continúa en el Grupo 1 de Primera RFEF con un Zamora CF que, tras empatar con el Madrid Castilla (2-2) y con la jornada finalizada, pasará la semana en décima posición con 20 puntos en su casillero. Los de Óscar Cano encaran la recta final del año a cuatro puntos del play-off aunque es cierto que la distancia con el descenso es de tan solo tres, lo que no invita a ninguna relajación en los dos compromisos que restan antes de las vacaciones de Navidad: Cacereño (viernes 12, 21.15 horas) y Guadalajara (domingo 21, 16.00 horas), ambos lejos del Ruta de la Plata. La opción de acabar 2025 en puestos de play-off, o muy cerca, está ahí pero para ello será necesario ganar los dos choques ante rivales que ahora mismo perderían la categoría y que los resultados de terceros acompañen.

En estos momentos, el liderato sigue siendo para el Tenerife (32), seguido de Racing de Ferrol (27), Celta B (27), Castilla (25) y Avilés (24), mientras que perderían la categoría Talavera (12), Arenteiro (13), Cacereño (14), Guadalajara y Osasuna Promesas, con 17.

De nuevo, protagonista

Con un doblete que permitió sumar un punto más al equipo, Kike Márquez volvió a ser uno de los protagonistas del Zamora CF – Madrid Castilla, un resultado que, en líneas generales, puede darse por positivo dado el rival que había enfrente, aunque el "7" rojiblanco dejaba claro que la mentalidad con la que partía el equipo de la capital del Duero era la de sacar los tres puntos. "Sabíamos perfectamente el rival que venía a visitarnos y, tal como se dio el partido, creo que es un punto importante, seguimos sumando", indicó el de Sanlucar quien admitió que dejaba el Ruta de la Plata "muy contento con la imagen que del equipo" y ponía en valor "el sacrificio y oficio mostrado" ante un oponente que les puso las cosas complicadas. "El Castilla es capaz de presionarte durante 90 minutos, es capaz de tener la pelota durante 90 minutos y te exige mucho. Es un punto valioso que igual en el futuro puede ser muy importante".

GALERÍA | Partido del Zamora CF vs Real Madrid Castilla / Víctor Garrido

Márquez explicó que el Castilla, al que Óscar Cano tildó de vendaval, es un filial de mucha calidad que acumula mucha gente en el centro del campo. "Son jugadores elegidos. Muchos son niños muy buenos, con una gran técnica, son muy precisos en los pases, en las conducciones, capaces de tener balón, te exigen mucho. Teníamos la costumbre en los últimos partidos de ser nosotros más protagonistas con balón, pero esta vez ha tocado un poco lo contrario y a partir de ahí tenemos que adaptarnos a todo tipo de partidos y sumar, que es importante".

Respecto al penalti que concedió el VAR y que permitió el 2-2 el veterano jugador confesó ante los medios de comunicación que "sinceramente pensaba que no iba a pitar penalti, tampoco estaba pendiente de la jugada, pero como normalmente al Zamora no nos da nada pues no he esperado mucho… Luego ha sido un momento rápido, tampoco tuve mucho tiempo para pensar", concluyó.