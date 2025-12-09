Adriana Cerezo, olímpica con raíces en Zamora: "Llego a 2026 con hambre de competir y bien físicamente"

La deportista Adriana Cerezo, medalla de plata olímpica en Tokio, medallista mundial y doble campeona de Europa con raíces familiares en la localidad zamorna de Fuentespreadas, dio por cerrado su año competitivo y afirmó que afronta 2026 con "hambre" por competir y "muy bien físicamente".

En declaraciones a la agencia EFE, la deportista, de 22 años, admitió que el año 2025 no ha sido a nivel de resultados "tan bueno" como le habría gustado, pero destacó que sí ha sido positivo en cuanto a "claridad de objetivos, claridad de trabajo y construcción de pilares".

"Creo que en 2026 se empezará a reflejar", dijo la olímpica, que despedirá el año participando en el tradicional "Winter Training Camp" junto a campeones olímpicos y mundiales.

"Venimos de una tralla muy fuerte de campeonatos fuera y pensamos que era un momento de descanso", dijo la española, que aseguró sentirse "súper fresca" para afrontar el próximo año con la máxima energía.

Objetivos para 2026

En cuanto a los objetivos para 2026, Cerezo aseguró que le interesa "todo". "No sólo el Europeo, también los torneos del Grand Prix y comenzar a puntuar para los Juegos", recordó la deportistas con raíces en Zamora, que dio prioridad a encontrarse "en el tapiz" sobre los resultados puntuales. "Me encuentro sana, motivada y feliz entrenando. Y eso, antes o después, tiene que explotar en competición, da igual la que sea", argumentó.

Adriana Cerezo negó que esté pagando en los últimos años su brillante entrada en el taekwondo mundial, cuando irrumpió en la escena internacional con el título continental, la plata olímpica y el bronce en el Campeonato del Mundo.

"Son etapas. Hace poco escuché una reflexión sobre Michael Jordan, que ganó seis anillos de la NBA en no sé cuántos años que estuvo en la competición. ¿Qué pasa? ¿Fracasó en los años en los que no ganó? Yo creo que no", argumentó la campeona española.

"Al final, los piñazos que te has pegado forman parte de tu presente y te ayudan para el futuro", reflexionó Cerezo, una de las madrinas elegidas por la Real Federación Española de Taekwondo (RFET) para inaugurar el Combat Sport Center de La Nucía, un espacio para la formación, tecnificación y desarrollo de jóvenes talentos.