El zamorano Hugo Domínguez logra tres medallas en la Copa España de Brazilizn Jiu Jitsu

Hugo Domínguez, perteneciente al gimnasio Martial Arts School Ju75 del Team Cadena Spain, participó este puente de diciembre en Sevilla en la Copa de España 2025 de Brazilian Jiu Jitsu en la categoría juvenil de hasta 72 kg donde se hizo con dos oros y un bronce.

En primer lugar, se disputó la categoría GI (con Kimono) de hasta 72 kg, donde el zamorano consiguió vencer a sus dos primeros rivales por sumisión. En la semifinal tuvo un duro combate que Domínguez consiguió solventar a los puntos contra un contrincante gaditano. En la final Hugo venció por sumisión a su rival, en este caso gibraltareño, con una excelente llave de tobillo, antes de cumplirse los cuatro minutos reglamentarios del combate.

A continuación, el luchador zamorano pasó a la categoría Gi absoluta, que solo pueden disputar los vencedores de todas las categorías de cada peso.

A Hugo le tocó en primera ronda un rival de 77 kg, al que venció a los puntos tras un duro combate. Así se presentaba en la final contra un luchador de 85 kg, 15 por encima de su peso. En un excelente combate, tras dos extraordinarios derribos el zamorano consiguió someter a su rival y alzarse con su segundo oro.

Finalmente se disputaría la categoría NO GI (sin kimono) o grappling. La dureza de los combates de la anterior categoría hizo que Hugo Domínguez comenzara esta competición con un gran cansancio acumulado y mermado de fuerzas. El primer combate lo venció por los puntos tras la disputa de los 4 minutos. En la semifinal cayó Hugo a los puntos, contra un rival al que había vencido con facilidad en la categoría GI, tras ir por delante todo el combate y con una decisión en su contra a falta de 10 segundos.