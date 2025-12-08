Brazilizn Jiu Jitsu
El zamorano Hugo Domínguez logra tres medallas en la Copa España de Brazilizn Jiu Jitsu
El joven luchador cerró una gran temporada con dos oros y un bronce
Hugo Domínguez, perteneciente al gimnasio Martial Arts School Ju75 del Team Cadena Spain, participó este puente de diciembre en Sevilla en la Copa de España 2025 de Brazilian Jiu Jitsu en la categoría juvenil de hasta 72 kg donde se hizo con dos oros y un bronce.
En primer lugar, se disputó la categoría GI (con Kimono) de hasta 72 kg, donde el zamorano consiguió vencer a sus dos primeros rivales por sumisión. En la semifinal tuvo un duro combate que Domínguez consiguió solventar a los puntos contra un contrincante gaditano. En la final Hugo venció por sumisión a su rival, en este caso gibraltareño, con una excelente llave de tobillo, antes de cumplirse los cuatro minutos reglamentarios del combate.
A continuación, el luchador zamorano pasó a la categoría Gi absoluta, que solo pueden disputar los vencedores de todas las categorías de cada peso.
A Hugo le tocó en primera ronda un rival de 77 kg, al que venció a los puntos tras un duro combate. Así se presentaba en la final contra un luchador de 85 kg, 15 por encima de su peso. En un excelente combate, tras dos extraordinarios derribos el zamorano consiguió someter a su rival y alzarse con su segundo oro.
Finalmente se disputaría la categoría NO GI (sin kimono) o grappling. La dureza de los combates de la anterior categoría hizo que Hugo Domínguez comenzara esta competición con un gran cansancio acumulado y mermado de fuerzas. El primer combate lo venció por los puntos tras la disputa de los 4 minutos. En la semifinal cayó Hugo a los puntos, contra un rival al que había vencido con facilidad en la categoría GI, tras ir por delante todo el combate y con una decisión en su contra a falta de 10 segundos.
PALMARÉS DE LA TEMPORADA
- Oro en el campeonato de España -72kg NoGi
- Oro (-67kg) y plata (Absoluto) en la Copa de Castilla y León GI
- Bronce (-67kg) y bronce (Absoluto) en la Copa de Castilla y León NoGi
- Bronce en la Copa del mundo -72kgGI
- Oro (-67kg) y bronce (Absoluto) en la Copa de Euskadi GI
- Oro en la Copa de Euskadi -67kg NoGi
- Oro (-72kg) y oro (Absoluto) en la Copa de España GI
- Bronce en la Copa de España -72kg NoGi
- Primero en el ránking nacional categoría kids 15 años NoGi de la asociación estadounidense Grappling Industries a su paso por España.
- Primero en el ránking juvenil nacional modalidad GI de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Deportivo FIJJD.
- Ni hacen ni dejan hacer': la prohibición de limpiar arroyos y regatos lleva a los vecinos de varios pueblos a manifestarse
- DIRECTO | Zamora CF - Real Madrid Castilla: sigue el partido con nosotros
- Aldama regresa al Ruta de la Plata: 'Me arrepiento todos los días de haber vendido el Zamora CF
- Un juez a un abogado ingresado por ictus: 'Envíe las preguntas por escrito
- Un grupo alimentario europeo fija su mayor planta en Zamora y crea 432 empleos
- Avances en el proyecto de la nueva estación de autobuses de Zamora: el Ayuntamiento cede en pleno el uso de las instalaciones
- El belén de croché más grande del mundo está en este pueblo zamorano
- La 'sorprendente vitalidad' de don Abelardo, medalla al mérito ciudadano