El Real Madrid pierde a Militao por lesión durante al menos tres meses

Las malas noticias se le acumulan al Real Madrid. A la crisis de resultados que ha dejado a Xabi Alonso al borde de sustitución se suma una severa plaga de lesiones en defensa que se ha cobrado una nueva y capital víctima. Es Éder Militao, que padece "una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal" que le mantendrá de baja al menos tres meses.

El central brasileño se lesionó en la primera parte de la derrota contra el Celta. En una carrera con Durán, notó una lesión en el muslo que se intuyó grave desde el primer momento, dado que tuvo que abandonar el partido sin poder apoyar su pierna izquierda. Las pruebas a las que ha sido sometido este lunes han confirmado el mal presagio, con afectación al tendón incluido.

Sin defensas

La lesión es un mazazo para el Real Madrid. Militao, tras recuperarse de dos lesiones de cruzado, estaba en un momento de forma descomunal, uno de los mejores de toda su carrera. Era, junto a Courtois y Mbappé, la gran certeza de un Madrid que no anda nada sobrado de ellas. Ahora, el equipo blanco se prepara para vivir con él hasta al menos el mes de marzo.

A corto plazo, su lesión es aún más preocupante. Carvajal, Alexander-Arnold, Alaba y Mendy también están lesionados. Huijsen podría volver contra el Manchester City. Y de cara al fin de semana contra el Alavés, Carreras y Fran García serán baja por sanción. Resumiendo, los únicos defensas en plenas condiciones para los dos partidos de la semana son Asencio y un Rüdiger que acaba de regresar tras otra lesión.