Fútbol | Primera RFEF
Kike Márquez y el VAR: "Pensé que no iba a pitar penalti porque normalmente al Zamora CF no nos da nada"
El "7" rojiblanco cree que el punto es importante para seguir sumando
Con un doblete que permitió sumar un punto, Kike Márquez volvió a ser uno de los protagonistas del Zamora CF – Madrid Castilla, un resultado que puede darse por positivo dado el rival que había enfrente, aunque el “7” rojiblanco dejaba claro que la mentalidad con la que partía el equipo de la capital del Duero era la de sacar los tres puntos. “Sabíamos perfectamente el rival que venía a visitarnos y, tal como se ha dado el partido, creo que es un punto importante, seguimos sumando”, indicó el de Sanlucar quien admitió que dejaba el Ruta de la Plata “muy contento con la imagen que del equipo” y ponía en valor “el sacrificio y oficio mostrado” ante un oponente que les puso las cosas complicadas. “El Castilla es capaz de presionarte durante 90 minutos, es capaz de tener la pelota durante 90 minutos y te exige mucho. Es un punto valioso que igual en el futuro puede ser muy importante".
Un filial de calidad
Márquez explicó que el Castilla, al que Óscar Cano tildó de vendaval, es un filial de mucha calidad que acumula mucha gente en el centro del campo. “Son jugadores elegidos. Muchos son niños muy buenos, con una gran técnica, son muy precisos en los pases, en las conducciones, capaces de tener balón, te exigen mucho. Teníamos la costumbre en los últimos partidos de ser nosotros más protagonistas con balón, pero esta vez ha tocado un poco lo contrario y a partir de ahí tenemos que adaptarnos a todo tipo de partidos y sumar, que es importante”.
Respecto al penalti que concedió el VAR y que permitió el 2-2 el veterano jugador confesó que “sinceramente pensaba que no iba a pitar penalti, tampoco estaba pendiente de la jugada, pero como normalmente al Zamora no nos da nada pues no he esperado mucho… Luego ha sido un momento rápido, tampoco tuve mucho tiempo para pensar”, concluyó.
