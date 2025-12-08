La Bovedana gana al colista en el tiempo de añadido (3-4)

La Bovedana sufrió más de lo esperado para lograr la victoria a domicilio ante el colista, la Gimnástica Segoviana, por 3-4, en un partido donde las zamoranas se adelantaron en el marcador, pero las segovianas le dieron la vuelta al partido con dos goles que dejaron el 2-1 al descanso. Las visitantes lograron igualar la contienda en el arranque de la segunda mitad, pero el equipo local se volvió a poner con 3-2 por delante. El conjunto morado supo reaccionar y marcó dos goles más, el último en el tiempo de descuento por medio de Vicky, que le dio un triunfo, que le asciende a la sexta plaza con 14 puntos.

Primera parte igualada

La primera parte estuvo bastante igualada, con dos equipos que se repartieron la posesión del balón y hubo claras ocasiones en las dos porterías. Aunque el primer gol no llegó hasta el meridiano de la primera parte con un tanto de Bermejo, que adelantó al conjunto visitante a los 21 minutos de juego.

Sin embargo, la Gimnástica Segoviana supo reaccionar y sacó su orgullo. El bloque morado se vio sorprendido por su rival, que igualó la contienda al filo de la media hora con un gol anotado por Muriel. El panorama del partido cambió por completo y el equipo segoviano, espoleado por el tanto del empate, consiguió darle la vuelta al marcador de manera sorprendente. Se puso por delante con el 2-1, marcado por Sanz a los 38 minutos de juego. El equipo morado, desconcertado por este jarro de agua fría, retomó el mando del encuentro, pero sus llegadas con peligro no se tradujeron en gol en el tramo final de la primera parte.

Dominio morado

Tras el paso por los vestuarios, el conjunto visitante cogió el mando del partido en busca del empate, que llegó en el arranque de la segunda mitad por medio de Vicky. Sin embargo, un correoso conjunto segoviano tuvo otro poder de reacción y se adelantó de nuevo en el marcador con el 3-2 anotado por Muriel, que firmó su doblete. Las jugadoras del Bovedana no se podían creer lo que estaban viendo sobre el campo. Un rival, que era el equipo menos goleador de la categoría con 5 goles en diez partidos, le había metido tres al conjunto morado, que tuvo que sacar toda su artillería ofensiva para intentar darle la vuelta a este marcador adverso.

Las ocasiones de gol se sucedieron sobre la portería segoviana, que defendió su ventaja favorable con uñas y dientes. El bloque zamorano se volcó sobre el marco rival en busca de la igualada, Paula Dik, que había entrado en esta segunda mitad, se encargó de marcar el 3-3 a los 73 minutos. La Bovedana acentuó su dominio sobre el conjunto local y buscó una y otra vez el tanto que le diera la victoria. Y la recompensa llegó ya en el tiempo del descuento, cuando Vicky salió al rescate de su equipo y marcó el definitivo 3-4 en el minuto 92. Este doblete de la delantera zamorana le afianza como máxima goleadora del grupo 8 de la Tercera Federación femenina con 13 goles, aventajando en seis a la segunda máxima artillera de la competición.