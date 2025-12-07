El Zamora CF suma un punto de trabajo y sufrimiento ante el Madrid Castilla y la "fábrica blanca" de Arbeloa en el Ruta de la Plata

Hay puntos que saben a gloria y otros que son fruto del trabajo y del sufrimiento. El logrado este domingo por el Zamora CF ante el Madrid Castilla es una mezcla de todo ello y es que los de Óscar Cano se adelantaron en el marcador, pero también supieron superar los malos momentos, que los hubo, con las numerosas embestidas blancas que propiciaron la remontada de los de Arbeloa , para terminar manteniendo una dinámica positiva en su despedida del año en el Ruta de la Plata (2-2).

El Zamora CF llegaba a esta jornada marcada en rojo en el calendario en un gran momento. Dos triunfos consecutivos y, sobre todo, una clara mejoría en el juego permitieron recuperar el optimismo respecto a un equipo hecho para estar arriba y luchar por el play-off, tal y como exigen sus dirigentes.

La visita del Madrid Castilla se producía en el mejor momento posible. Los jugadores de Óscar Cano, con la confianza de nuevo en su punto más álgido, se presentaban dispuestos a hacer frente a un plantel en el que militan algunas de las futuras estrellas de la liga, aunque todavía tienen que demostrarlo.

Para la ocasión, el entrenador granadino introdujo varios cambios en su once: unos obligados por la sanción de Athuman y otros por decisión técnica, dejando un equipo muy novedoso e inédito hasta el momento y que no tardó en ponerse por delante en el marcador ante un público entregado.

Tras los primeros compases de tanteo, el Zamora dio muestra de lo que quiere ser: un equipo ofensivo que no se achica ante nadie. No se habían cumplido los primeros 5 minutos de juego cuando Carlos Ramos botó una buena falta a favor y el balón se encontró con un Kike Márquez magistral que no lo dudaba y de volea adelantaba a los suyos. Lo más difícil parecía hecho pero quedaba un mundo por delante y el trabajo en defensa tampoco podía descuidarse.

El 1-0 dio pareció insuflar más gasolina a los anfitriones que presionaron y sumaron metros alrededor de la portería de Fran González en busca del segundo, obligando a la zaga merengue a desdoblarse, aunque esa superioridad no pudo prolongarse demasiado tiempo. Poco a poco el Castilla encontró su sitio sobre el césped y quiso probar a meta rojiblanco, pero se estrellaban una y otra vez con la defensa en general y en particular con un Luismi Luengo que estaba cuajando una actuación magistral hasta el momento. Sin embargo, también Fermín Sobrón iba a tener la oportunidad de recibir los aplausos del respetable, algo que suele ser habitual, con tres paradas prácticamente consecutivas con las que evitó que la "fábrica blanca" pusiera el 1-1.

Superado el ecuador del primer tiempo, el Castilla estaba ya lanzado con un sublime César Palacios que estaba siendo un tormento y que lideraba a los de Arbeloa que dominaban a sus anchas en el Ruta de la Plata, aunque sin premio. Los de Óscar Cano centraban sus energías en defender, que no era poco trabajo dadas las continuas embestidas de los visitantes, mientras esperaban una buena contra con la que ampliar ventajas. Yañez, Jiménez, Pitarch... el Castilla entero estaba lanzado y buscaba el gol de todas las maneras posibles, pero el Zamora estaba haciendo su trabajo a la perfección, defendiéndose con once y enfilando vestuarios con una victoria provisional clave en este último partido del año en casa.

El Zamora CF celebra el gol de Kike Márquez ante el Castilla / V. G.

Segunda mitad

El encuentro se reanudó con el primer cambio en el Castilla, que tuvo un efecto inmediato. Los de Arbeloa salieron con una marcha más y tras un pie magistral de Fermín tras un disparo de Palacios, Yañez no falló y puso el 1-1 en el minuto 47.

Todo volvía a empezar en el Ruta de la Plata, aunque con un cuadro local que empezaba a desquiciarse con ciertas decisiones arbitrales. Sin embargo, el ZCF sí iba a tener oportunidades de gol y así lo demostró Merchán con un disparo que atrapó González pero que dio aire a los de Cano. Daba la impresión de que el 1-1 había hecho despertar a los rojiblancos frente a un rival que no se frenaba y que rozó el segundo en una acción de Manuel Ángel que superó a Fermín pero que salvó Codina bajo palos.

Con un fútbol cada vez menos fluido y con continúas paradas se llegó a la hora de partido y ahí sí, Oscar Cano quiso meter oxígeno dando entrada a Eslava y Sergi. El Zamora trataba de dar un paso al frente alentado por su público pero el sufrimiento atrás el brutal. El mecanismo de la "fábrica blanca" estaba trabajando al máximo y de nuevo Yañez rozó el segundo pero fue Cestero quien, de volea y pegadito al palo, puso el 1-2 en el 67'. Los de Arbeloa habían logrado la remontada pero quedaba tiempo para luchar por algo positivo. Lo intentó Eslava pero el partido ya estaba roto, y el panorama iba a empeorar cuando Loren Burón era expulsado con una polémica roja.

La actuación arbitral estaba siendo muy protestada pero la realidad es que el tiempo corría muy deprisa y parecía más cerca el tercer gol blanco que el segundo rojiblanco.

Ya en la recta final, Cano metió más pólvora con Farrel y el guion se puso de cara. A falta de dos minutos para el 90 y tras revisarlo en el VAR, el colegiado dio un respiro al decretar la pena máxima que Kike Márquez convertía en el 2-2.

9 de añadido

Quedaba todavía sufrimiento por delante en nueve minutos de añadido en los que el Castilla apretó con todo y el Zamora defendió con sus armas. El juego se centró en área rojiblanca pero se pudo salvar un empate que sabe a oro.