PREVIA | Zamora CF - Real Madrid Castilla: Prueba de nivel para los rojiblancos en el Ruta de la Plata

El Ruta de la Plata será hoy testigo de una jornada de fútbol llamada a ser importante para el Zamora CF esta temporada. Un día grande, tanto por la entidad del rival que visita a los rojiblancos, como por la relevancia que podrían llegar a tener los tres puntos si se quedan en manos de los locales.

El triunfo podría ser hoy un botín suculento a nivel clasificatorio y, a su vez, un impulso anímico para seguir aspirando a ese play-off que defenderá en la "Perla del Duero" el Real Madrid Castilla.

GALERÍA | El Zamora CF le da el primer triunfo a Óscar Cano ante el CF Talavera / José Luis Fernández

El mejor momento rojiblanco

No cabe duda. El Zamora CF es otro y así lo indicaba Álex Monerris días antes del partido ante el filial del club merengue.

El extremo afirmaba que el vestuario zamorano está en el mejor momento de la temporada, cargado de ilusión y optimismo. Pleno de ambición y confiado en poder remontar en la clasificación.

Cano y el cambio de estilo

El estado corresponde a un equipo que ha recuperado la sonrisa a base de puntos. Desde la llegada de Óscar Cano, el Zamora CF ha conseguido 7 de los 12 puntos que ha disputado. Cifras que, además, han llegado con un giro al estilo sobre el verde.

El cambio de estilo introducido por el técnico granadino ha sido notable. Una transformación de la que Cano otorga el mérito a los futbolistas y sus cualidades. "El fútbol es de los futbolistas", aseguraba el entrenador, insistiendo que su única actuación ha sido buscar la forma de sacar a relucir las virtudes del bloque. Establecer un estilo y construcciones cómodas para su juego.

La verdadera prueba de nivel

Hasta ahora, y aunque costara algo de tiempo y perder cuatro puntos (el cedido en el debut de Cano ante el Ourense CF y la derrota sufrida en Ferrol), su método ha tenido éxito. Sin embargo, la verdadera prueba de nivel llega esta tarde.

Será hoy, a partir de las 16.00 horas, cuando se pueda calibrar cuánto ha cambiado el Zamora CF. Si su mejoría alcanza ya para pelear por el objetivo marcado a principios de temporada.

Un rival de categoría

El bloque rojiblanco ha ido progresando poco a poco, y si bien "el progreso no es algo lineal", como bien reconocía Cano antes del envite, hoy se espera a un Zamora CF que tutee a La Fábrica, por difícil que eso sea.

El Real Madrid Castilla es "un reto distinto" al que suponen otros equipos de la categoría, como bien apuntó Cano en la previa. El filial blanco cuenta "con grandes jugadores que, no dentro de mucho, estarán en Primera División". Y ese talento le convierte en un duro rival.

La referencia de Mérida y Salamanca

"Son ganables, pero tienen muy buenos jugadores", destacó el técnico de un Zamora CF que quiere alargar la sequía blanca a domicilio tras las dos derrotas del equipo de Arbeloa en Mérida y Salamanca. Dos choques que sirven de referencia a los locales, aunque Cano ya haya dicho que si bien "habrá que adaptarse", la identidad del cuadro rojiblanco sobre el terreno de juego hoy debe ser la misma que en partidos anteriores.

Intensidad para frenar al filial

Para frenar a los Palacios, Zúñiga, Cestero, Fortuny, Pitarch y compañía harán falta la intensidad y solidez vistas durante la primera mitad el pasado domingo en Tajonar.

Fue en ese primer tiempo en el que se vio al mejor Zamora CF de la temporada, a un equipo que parecía poder competir por el play-off.

Posibles cambios en el once

En el intento por confirmar hoy esa sensación, probablemente Óscar Cano conformará un once inicial con pocas variaciones.

Los cambios vendrán motivados por la sanción a Athuman ante CA Osasuna B, las dudas de algunos jugadores que están "entre algodones" y por la intención de evitar que el Real Madrid Castilla logre la posesión del cuero, por la que seguro luchará en el Ruta de la Plata.

Varias opciones para algunos puestos

Así, puede que Erik acompañe en la titularidad a Codina, Luengo y Merchán o sea Rufo quien complete la línea defensiva de un Zamora CF que podría tener al argentino en el centro del campo, donde también se esperan novedades.

Cano podría dar entrada a Clavería para reforzar la zona ancha en lugar de un Romero que acabó "tocado" en Tajonar. Y puede que Eslava regrese a un once que dependerá de las dudas físicas y que podría agradecer la vuelta al terreno de juego de un Mario García sin minutos desde hace jornadas o de un Loren con hambre de balón.