Baloncesto / Primera FEB
Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, tras perder en Menorca: "Estoy decepcionado conmigo mismo"
El zamorano lamentó los errores de concentración entre sus jugadores que les impidieron competir al nivel requerido
Saulo Hernández no podía estar contento tras la derrota de los suyos ante Hestia Menorca y desde el inicio de su intervención postpartido lamentó el hecho de que el CB Zamora no ofreciera el nivel esperado ante un rival que fue “merecidísimo vencedor del partido”. De este modo, el entrenador invirtió los primeros minutos de la rueda de prensa en recordar que “nosotros no somos Menorca, nosotros somos Zamora. Y esto es un pequeño milagro que estamos consiguiendo entre todos, el estar en esta tremenda liga”. En este sentido recordó que “tenemos que saber que para poder intentar competir los partidos tenemos que hacer las cosas muy bien, y para ello hay que estar mentalizado y estar como tiene que estar un jugador de baloncesto profesional encarando un partido”, algo que a su juicio no hicieron sus pupilos. Por tanto, confesó encontrarse “bastante decepcionado conmigo mismo por no haber sido capaz de transmitir a los jugadores lo que era necesario para intentar tener opciones de ganar aquí. Con la cantidad de errores ofensivos y defensivos que hemos tenido, es muy complicado que un equipo como Menorca, con el potencial que tiene, no nos sacase de la pista”, expuso no sin añadir que “casi lo mejor que tenemos es el resultado final”.
La forma de afrontar el choque
Respecto a cómo afrontó el duelo sí admitió posibles errores en sus decisiones, pero insistió en que intenta separar juego de resultado. “Puedes ganar y jugar muy mal o puedes perder y jugar extraordinariamente bien. Si yo ahora mismo tuviese la sensación de que con una plantilla corta, con muchas limitaciones hubiésemos hecho las cosas correctamente, mi discurso sería muy diferente, aunque hubiésemos perdido incluso de más puntos”, comentó el zamorano quien indicó que en un partido lo importante es tener el hábito de hacer de la mejor manera lo que depende uno mismo porque luego hay cuestiones que no se pueden controlar como los árbitros o el acierto rival e, incluso, el propio.
“Los fallos de concentración y salir a la pista sin la mentalidad adecuada a muchos niveles, sí que me fastidia como entrenador y cuando lo hacen muy bien, como las dos últimas jornadas, lo digo, y cuando no lo hacemos tan bien creo que es justo decirlo y no pasa nada. Es una derrota, iremos el lunes e intentaremos mejorar, aprender y entrenar de la mejor manera posible”, expuso el responsable de banquillo del CB Zamora quien volvió a poner de manifiesto que la Primera FEB es una competición plagada de grandes equipos y entrenadores, y “para poder competir tenemos que dar nuestra mejor versión”.
