Baloncesto
Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "Hemos tuteado al líder, hay que estar orgullosas"
"En el primer cuarto estuvimos nerviosas, pero después el equipo estuvo muy sólido y duro en defensa", indicó el entrenador
Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, señaló ayer tras la derrota de las suyas en pista del Azulmarino Mallorca Palma sentirse "muy orgulloso" del desempeño de sus jugadores. Un trabajo que permitió a su equipo "tutear al líder indiscutible" de la Liga Challenge.
Un partido exigente
"Ha sido un partido bonito y muy divertido que, pese a acabar con derrota, debe hacernos sentir orgullosas", aseguró el técnico naranja, explicando: "hemos tuteado al líder indiscutible, al mejor equipo de la competición".
El rival, el más fuerte
Sobre su adversario, Pérez afirmó que se trata "del mejor equipo, sin ninguna duda. Un plantillón", pero que no por ello el Recoletas Zamora acudía a suelo balear dispuesto a encajar una derrota clara.
Un inicio irregular
El entrenador comentó que la contienda "fue dura, intensa", como ya esperaban y que su equipo se desenvolvió bien. "Sabíamos que teníamos que estar al 200% para poder competir y, salvo ese primer cuarto en el que hemos estado algo nerviosas y hemos hecho cosas que no estaban en el plan de partido, así ha sido", analizó.
Concentración máxima
"Tras ese primer cuarto, el equipo ha sido capaz de concentrarse y de poner el foco tanto en ataque como en defensa", comentó también Pérez, destacando: "creo que se hizo un gran partido, especialmente en defensa donde hemos estado muy sólidas y muy duras".
Una derrota positiva
El técnico del Recoletas Zamora aseguró que, pese a la derrota, "estos partidos son muy buenos porque son ante grandes rivales y hacen crecer mucho al equipo, compitiendo hasta el final". Un valor a tener en cuenta, ya que "pronto vendrán partidos todavía más importantes" para las naranjas.
La vuelta de Marta
Además, Pérez se mostró muy contento por el regreso de Marta al juego. "Nos ha dado un impulso hoy y, ojalá, pronto podamos contar con toda la plantilla. Para nosotras es clave", concluyó.
