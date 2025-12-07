Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "El Castilla es un vendaval que te somete y hemos resistido de pie"

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, aseguraba al término del encuentro ante el Real Madrid Castilla que no se atrevía a poner una valoración al rendimiento de su equipo porque el encuentro ante "La Fábrica" es un choque diferente, un partido contra "un vendaval que te somete".

Un vendaval

"No se puede valorar hoy el rendimiento. El Castilla es un vendaval que ha arrasado. Yo no recuerdo un filial mucho mejor que este, con tantos centrocampistas. Creo que, por definición, el único que no es centrocampista es el portero. El resto, todos, tienen un pie extraordinario que te hace llegar siempre tarde a la jugada y, esperarles, puede traer consecuencias peores", comentaba el granadino, afirmando que por ello estaba "satisfecho" de los suyos.

El equipo creyó

Cano aseguró sentirse orgulloso porque su equipo "compitió y creyó hasta el final". "Queríamos cambiar la dinámica del envite con un centrocampista más, pero hemos tenido la desgracia de la expulsión. Después hemos tenido esa acción y me han dicho que era penalti claro, pero aun así ya hemos tenido que aguantar con un hombre menos ese arreón final de constantes ocasiones rivales", explicaba Cano.

GALERÍA | Partido del Zamora CF vs Real Madrid Castilla / Víctor Garrido

El técnico añadió: "Ellos son muy buenos y la única forma en la que les puedes ganar es a balón parado. Pueden tener un mal día, porque son chicos jóvenes y seres humanos, pero es muy difícil superarles en juego porque tienen mucha fluidez y generan gran volumen de ocasiones. Por eso, me quedo con la actitud del equipo hoy".

Las dos maneras de hundirse

El entrenador del Zamora CF explicó que el dominio del Real Madrid Castilla no fue fruto de un hundimiento rojiblanco. "Hay dos maneras de hundirse, por voluntad propia y por dominio ajeno. En mi caso, serán momentos contados en los que pase lo primero. Es cierto que con diez te echas atrás, el cementerio está lleno de valientes, pero el resto del tiempo ha sido por la calidad que ellos tienen. Presionar alto es poco eficaz porque son capaces de tocar en espacios minúsculos y salir con el balón jugado igualmente", razonó el granadino, apostillando: "hemos estado toda la semana intentando presionar arriba, con una alineación que demuestra que, miedo, poco. Pero, ante un rival como este, inevitablemente te vas atrás y pocas conclusiones que sirvan para el futuro o te perjudiquen puedes obtener; buscarlas es perder el tiempo".

El problema de las expulsiones

Por último, tras sufrir una nueva expulsión, Cano indicó que el Zamora CF no está preocupado, pero que deberá "hablar con los jugadores durante la semana". "Es alarmante desde el punto de vista de que no podemos quedarnos cada partido con diez", comentó, concluyendo: "hay que calmarse un poco, porque si hay alguna ocasión de poder igualar las fuerzas ante estos equipos es en un balón parado con once jugadores. Lo que pasó hoy, meter un balón en el área con uno menos y que el rival cometa un penalti, no es lo habitual. Es excepcional, pero mérito de los nuestros por defender muchos minutos con un hombre menos y mantenerse de pie".