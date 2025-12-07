Oji, entrenador del CD Villaralbo tras empatar con el Júpiter Leonés: "El árbitro no estaba preparado para el partido en Los Barreros"

Un partido más en línea positiva, aunque el empate ante el Júpiter supo a poco. El entrenador del Villaralbo hacía balance el 0-0 en Los Barreros de este sábado en un choque en el que, admitió, “salimos regular, porque los primeros 15-20 minutos nos costó entender lo que nos proponía el Júpiter que, sorprendentemente, hizo cosas diferentes a todos los partidos anteriores de Liga, y a partir del minuto 20 pienso que estuvimos bien”. En ese sentido, Oji reiteró que “en la primera parte, hasta el descanso, generamos alguna ocasión, ellos no tiraron a puerta, y creo que lo más justo al descanso era el empate. En la segunda parte estuvimos muy bien, merecimos ganar y conseguir incluso más de un gol, pero hubo cuatro acciones en las que se paseó el balón por delante de la portería y no hubo ningún pie ahí para empujar el balón”.

Orgulloso de su plantilla

A pesar de todo, el técnico se mostró “tremendamente orgulloso del trabajo de los chicos, tras una semana muy buena de entrenamientos. Me quedo con otra portería cero y que seguimos sumando. Es el quinto partido seguido sin perder y llevamos un gol encajado en los últimos cinco partidos”. “Desde ahí queremos crecer”, indicó el míster quien se mostró “contento por los futbolistas, pero jodido por el resultado”.

Asimismo, felicitó a los suyos por acabar mejor física y tácticamente que un oponente tan trabajado como el Júpiter con jugadores en dinámica del primer equipo en Segunda, lo que le hace estar más orgulloso todavía y deja patente que “durante la semana nos dejamos la vida entrenando”.

Actuación de los colegiados

Por último, y cuestionado por la actuación de los colegiados, comentó que “no me gusta hablar de los árbitros, me pongo en su piel y sé que es muy complicado, pero tienes que venir preparado a un contexto como el de Los Barreros, donde va a haber muchos duelos, y muchas faltas, en los que muchas veces nos va a costar y vamos a llegar tarde”. “Pienso que el árbitro no estaba preparado para lo que fue el partido”, aunque dejó claro que “nosotros también nos confundimos, así que espero que el próximo día que vengan sí estén a la altura. No queda otra que seguir adelante, descansar y pensar en el partido contra el Guijuelo”. Y es que respecto a su visita a tierras chacineras, ya avanzó que es un rival hecho para ascender con jugadores de superior categoría, pero reiteró que él cree mucho en su equipo y “cada vez que estamos compitiendo mejor fuera. A ver si podemos rascar algo en Guijuelo y podemos seguir sumando puntos al casillero, que es muy importante”.