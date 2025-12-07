Félix Mojón, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Este triunfo tiene que impulsar el equipo hacia arriba"

Félix Mojón ofreció una valoración muy positiva del triunfo por 26-25 que firmó el Balonmano Caja Rural Zamora ante BM Torrelavega "B" el sábado en el Ángel Nieto. Un resultado que, según señaló, fue positivo también por la forma en la que se produjo, pero que no evita que el líder del Grupo B tenga todavía "cosas que corregir".

La fe del equipo, determinante

"Hubo muchos partidos e intrahistorias dentro del propio partido, pero en general, la valoración es positiva al haber sacado los dos puntos", afirmó Mojón, comentando que, quizá, lo mejor fue "que el equipo, a falta de cuatro minutos y perdiendo por tres goles, siguió creyendo".

Pau Ortega busca un pase ante la defensa del BM Torrelavega "B". / Alba Prieto

"Eso refuerza el bloque, hace que el equipo crea en sí mismo y se vea capaz de todo. Debería ser un triunfo que le impulse hacia arriba", subrayó.

Críticas al juego ofensivo

Pese a ello, el técnico del Balonmano Caja Rural Zamora se mostró crítico con los suyos y admitió que los pistacho no firmaron su mejor encuentro.

"Es evidente que hay cosas que corregir, hoy nos ha costado. Sabíamos que nos enfrentábamos a la mejor defensa de la competición junto con la nuestra y teníamos muy claro lo que queríamos hacer, pero la circulación de balón estuvo lenta", indicó el gallego.

Mojón, además, señaló que los ajustes tácticos para el envite no acabaron de surtir efecto: "Habitualmente, no ponemos el pivote en la zona central. Hoy lo hicimos porque su defensa es plana y queríamos hacerles daño ahí, pero la pelota no fluía y se quedaba en el centro".

El arbitraje y la dureza rival

Otra razón para el atasco estuvo en el nivel de contacto impuesto por los colegiados: "Ellos fueron duros dentro de los límites y, ahí, el arbitraje nos perjudicó. No por malo, ni mucho menos; porque pusieron el nivel en un punto que le vino mejor a BM Torrelavega "B" que a nosotros".

La defensa, un punto fuerte

En cuanto a la parcela defensiva, Mojón destacó que "25 goles no son tantos" cuando se trata de medir fuerzas "con un rival que juega bien ofensivamente". Sin embargo, matizó: "Sí sufrimos mucho con su lanzamiento exterior y los desplazamientos de pivote, especialmente en la segunda mitad".

Falta de pausa y experiencia

Por otra parte, Félix Mojón señaló que a su equipo, en los buenos momentos de un partido con alternativas, le faltó "pausa y experiencia" para consolidar esas rachas.

"Nos precipitamos. Jugábamos un segundo antes o tomamos una decisión desacertada", comentó, apuntillando que "en líneas generales, era un partido muy difícil y fue complicado adaptarse" a esas idas y vueltas.

Gestión táctica y nombres propios

Precisamente, la complejidad del partido llevó al técnico del Balonmano Zamora a una gestión diferente de sus jugadores. Una elección táctica que detalló con varios nombres propios:

"Marco Torres jugó porque estaba planeado para frenar a uno de sus jugadores y dar contragolpe al equipo en el tramo inicial, para que desgastara físicamente al oponente. Mientras que con Lalo la idea era hurgar en su defensa con el uno contra uno para después dar entrada a Oier, que está tocado por una varita, y a Felipe, buscando un lanzamiento exterior en el que no estuvo acertado".

Además, Mojón comentó que "a Felipe quizá le falte confianza y habrá que buscar herramientas para arreglarlo. Por ello, no jugó la segunda mitad".

Claves de la victoria

En cuanto a las claves del partido, el técnico gallego apuntó a dos aspectos para el triunfo de los suyos.

El primero, Guille, quien solo jugó en la segunda mitad. "En la primera parte, Oier estaba muy bien, así que nos lo guardamos para el segundo tiempo. Salió en el lateral izquierdo y estuvo muy incisivo, siendo clave en el vuelco del equipo", analizó Mojón, apostillando: "Luego se precipitó, pero la verdad que fue el revulsivo que necesitábamos".

El segundo punto clave para la victoria pistacho fue el cambio de defensa en el tramo final, al que según Mojón se llegó con energía suficiente. "El rival jugaba ataques muy largos y eso nos daba tiempo para descansar, por eso quizá no rotamos tanto hoy. Había que buscar romper el partido de otra manera y creo que lo hicimos con el cambio de sistema defensivo, con esa 5-1 final que los volvió un poco locos", concluyó.