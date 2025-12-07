Fútbol Femenino
La Bovedana visita mañana al colista, la Gimnástica Segoviana
El Amigos del Duero logró la victoria frente al Sport del Bernesga en Regional (4-3)
A. O.
Zamora
Un partido en el que no se puede fallar. Así se presenta una nueva jornada para la Bovedana que vista al actual colista del grupo en la Tercera RFEF femenina. Las moradas, que tienen como gran reto poner distancia con la zona baja, tratarán de imponer su ritmo desde el primer instante y no hacer peligrar tres puntos que ahora mismo son irrenunciables para ellas. El choque será en la capital del acueducto a partir de las doce del mediodía del lunes.
Liga Gonalpi
Un escalón por debajo, el Amigos del Duero superó al Sport del Bernesga por un ajustado 4-3. Fue un intenso partido en el que la plantilla demostró que tiene gol. n
