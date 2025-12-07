Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla: "Ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho"

Álvaro Arbeloa se mostró ayer muy satisfecho del desempeño de su Real Madrid Castilla en un partido muy complicado que su equipo empató ante el Zamora CF.

Orgulloso del partido

"Ha sido uno de nuestros mejores partidos fuera de casa, ante un rival de la talla del Zamora CF con una calidad excepcional y construido para el ascenso. Además, desde que llegó Óscar el equipo ha dado un paso adelante con balón y en confianza", comentó el técnico.

GALERÍA | Partido del Zamora CF vs Real Madrid Castilla / Víctor Garrido

El entrenador del Real Madrid Castilla además afirmó: "someter a un equipo así, no darle opción y llevar el peso del encuentro es de mucho mérito para nuestros jugadores".

Lo mejor, la personalidad

En ese sentido, Arbeloa destacó: "mis jugadores han tenido la personalidad de ir perdiendo en el minuto 4 y seguir creyendo en la idea de juego. Estoy muy feliz por ello y por el rendmiento, pero a veces el fútbol no es justo".

"Creo que, en lo que ha juego se refiere, el resultado no es justo. Hemos sido superiores, pero el fútbol unos días te da y otros te quitan", aseguró el madridista, que subrayó: "Lo importante es tener esa personalidad para jugar contra un rival como este en un campo como así. Estoy orgulloso porque sé que el Zamora CF estará arriba a final de liga".