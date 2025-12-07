Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aldama regresa al Ruta de la Plata: "Me arrepiento todos los días de haber vendido el Zamora CF"

El expresidente del club rojiblanco vuelve a sentarse en el palco del estadio

Víctor de Aldama en el palco del Ruta de la Plata este domingo, en el encuentro contra el Real Madrid Castilla.

Víctor de Aldama en el palco del Ruta de la Plata este domingo, en el encuentro contra el Real Madrid Castilla. / Paz Fernández

Paz Fernández

Paz Fernández

Víctor de Aldama regresó este domingo al Ruta de la Plata. El expresidente rojiblanco llevaba meses sin dejarse ver, al menos públicamente, por la capital del Duero, pero esta jornada ha decidido acudir al estadio rojiblanco para ver a los zamoranos frente al Real Madrid Castilla.

Los rumores sobre la posible presencia de Aldama comenzaron el pasado lunes. En los mentideros de la ciudad se hablaba de la posible visita del empresario madrileño, una información que se ha confirmado este domingo.

Aldama, este domingo en el aparcamiento del estadio.

Aldama, este domingo en el aparcamiento del estadio. / P. F.

El expresidente del Zamora ha declarado en su llegada al aparcamiento del Ruta de la Plata que llega con “muchísima ilusión” a un estadio que considera que “es mi casa y le tengo mucho cariño”, y ha asegurado que “los chicos llevan tiempo diciéndome que venga a verles”.

Aldama, que no ha querido hablar de actualidad política, pero sí de fútbol asegura que sigue los pasos del Zamora CF y se ha congratulado de que “han ganado dos partidos seguidos, tuvieron con el Avilés un partido de inflexión, pero están ahí luchando”. El expresidente ha reconocido que le dolió tener que vender el club: “me arrepiento todos los días, me hacía mucha ilusión y le tengo mucho cariño a Zamora, al club, y a todos vosotros”.

Aldama recibe una pulsera de invitado en su llegada al estadio.

Aldama recibe una pulsera de invitado en su llegada al estadio. / P. F.

Hay que recordar que Aldama llegó al Zamora en 2018 y dejó la Presidencia a finales de junio de 2024 presionado por los problemas judiciales que le acorralaban y que mantenían embargadas sus cuentas, incluidas las del club, lo que ponía en peligro su supervivencia. Así, finalmente, vendió su accionariado a los Páez que cogieron el mando de la entidad del Duero con el reto del alcanzar la Segunda División.

Noticias relacionadas y más

Este domingo ha regresado a Zamora, donde ha comido antes de llegar al estadio acompañado de César Villafañe, quien fuera su mano derecha en la dirección del club.

TEMAS

