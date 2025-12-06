Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala / Segunda División B

Tropiezo en casa del River Zamora frente al Coruxo

El equipo capitalino gozó de varias ventajas durante el choque que no pudo mantener ante un rival que gestionó mejor el tramo final (5-8)

Los jugadores celebran uno de los goles anotados este sábado. | V. G.

A. O.

Zamora

El River Zamora perdió en casa ante el Coruxo (5-8) en un encuentro de alto voltaje en el que los nervios, la intensidad y la tensión fueron la nota predominante sobre la pista del Ángel Nieto. El equipo capitalino recibía a un Coruxo con el que se encontraba bastante parejo en la tabla y frente al que era necesario sumar un +3.

Tras un inicio igualado, el cuadro local logró adelantarse por mediación de Adrián, pero no tardaron los visitantes en poner la igualada para dar paso a un intercambio de golpes para llegar con un 3-2 al descanso. El nivel fue creciendo, aunque los zamoranos seguían manteniendo el control en el electrónico hasta el 4-4 que se vivió en el minuto 26.

Con tres goles en cinco de minutos, los gallegos se pusieron tres arriba, complicando la victoria. La tensión seguía subiendo y Magi redujo distancias, pero el Coruxo supo jugar bien sus cartas para llevarse el máximo botín del pabellón zamorano.

