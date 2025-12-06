Tropiezo en casa del River Zamora frente al Coruxo

El River Zamora perdió en casa ante el Coruxo (5-8) en un encuentro de alto voltaje en el que los nervios, la intensidad y la tensión fueron la nota predominante sobre la pista del Ángel Nieto. El equipo capitalino recibía a un Coruxo con el que se encontraba bastante parejo en la tabla y frente al que era necesario sumar un +3.

Tras un inicio igualado, el cuadro local logró adelantarse por mediación de Adrián, pero no tardaron los visitantes en poner la igualada para dar paso a un intercambio de golpes para llegar con un 3-2 al descanso. El nivel fue creciendo, aunque los zamoranos seguían manteniendo el control en el electrónico hasta el 4-4 que se vivió en el minuto 26.

Con tres goles en cinco de minutos, los gallegos se pusieron tres arriba, complicando la victoria. La tensión seguía subiendo y Magi redujo distancias, pero el Coruxo supo jugar bien sus cartas para llevarse el máximo botín del pabellón zamorano.