Triunfo clave para el Atlético Benavente en feudo del Guardo

El Caja Rural Atlético Benavente ganó 0 a 2 en casa del Deporcyl-Guardo. Un gol de Pablo justo antes del descanso y otro de Christian en la segunda parte colocan a los chicos de Macías terceros en la tabla. El partido comenzaba con los dos equipos yendo al ataque y con ganas de abrir el marcador cuanto antes. Ambos conjuntos tuvieron ocasiones para adelantarse en el marcador, pero los dos porteros estuvieron magníficos. El partido seguía 0 a 0 y todo hacía parecer que electrónico no se movería antes del descanso, pero cuando quedaba tan solo un minuto para llegar al descanso, Pablo aparecería para abrir la lata en favor del Benavente y adelantarse en el marcador dándole mínima ventaja antes del paso por los vestuarios.

Comenzaba la segunda mitad y los locales salieron a morder a su rival, pero los visitantes también intentaban llegar al área de Mikael con insistencia, pero organizando el juego poco a poco y sin nerviosismo. A tres minutos de llegar a la media hora de juego, Christian aparecería para hacer el 0 a 2 y darle tranquilidad a su equipo.

Tras el gol, los locales reaccionaron en busca del tanto que recortara distancias en el marcador, y en ese punto los visitantes sufrieron mucho para evitar que sus rivales se acercaran. Varios jugadores vieron amarilla durante los últimos minutos fruto de faltas a la hora de defender, pero el tiempo pasaba a favor del Benavente.

Finalmente, el Benavente se llevó el partido por 0 a 2 dejando la portería a 0 en un partido en el que trabajaron muy bien de principio a fin. Con este resultado, los chicos de Tomás Santiago se colocan terceros en la tabla a seis puntos del líder.

La próxima jornada, el At. Benavente recibirá en el Pabellón La Rosaleda al Adc Lugo Sala, el sábado a las 19:00 horas. n