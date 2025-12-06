Fútbol Sala | Segunda División Femenina
El River Zamora Caja Rural firma las tablas con el Ourense en el Ángel Nieto
El equipo femenino de Rubén Cala puso en el 2-2 a falta de dos minutos para el final
A. O.
El River Zamora sumó un punto en su encuentro de este sábado ante un rival directo como es el Ourense OnTime, en un encuentro que estuvo muy igualado en todo momento y abierto hasta los últimos compases.
El equipo de Rubén Cala se presentaba a este choque con necesidades de victoria para dar un salto en la clasificación. Desde el inicio se vivió un partido ajustado, aunque las zamoranas llegaron con la mínima ventaja en el marcador gracias a un tanto en propia puerta del rival. Ourense apretó y logró dar la vuelta al marcador para ponerse 1-2 a falta de tres minutos. Los nervios empezaron a aflorar en el cuadro local que no podía permitirse un tropiezo de estas características en casa. Al final, Montalvo acertó y puso el 2-2 que, aunque es un resultado escaso, permite sumar un punto más en el casillero de una plantilla que está sufriendo este curso.
- Reconocimiento a toda una vida 'dedicada a atender al ciudadano
- Inversión millonaria para la ampliación de la fábrica de Freigel en Zamora con apoyo de la Junta como proyecto prioritario
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Un pequeño pueblo de Sanabria, 'abandonado': postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- José Calvo, presidente de Jesús Nazareno de Zamora: 'La salida de la mujer el Viernes iba a llegar tarde o temprano
- ¿Qué ha pasado con la alfombra roja de la calle San Torcuato?
- Altos cargos de la CHD, eléctricas y alcaldes, denunciados por dejar caducar la reversión de la presa de Villalcampo al Estado