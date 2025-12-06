El River Zamora Caja Rural firma las tablas con el Ourense en el Ángel Nieto

El River Zamora sumó un punto en su encuentro de este sábado ante un rival directo como es el Ourense OnTime, en un encuentro que estuvo muy igualado en todo momento y abierto hasta los últimos compases.

El equipo de Rubén Cala se presentaba a este choque con necesidades de victoria para dar un salto en la clasificación. Desde el inicio se vivió un partido ajustado, aunque las zamoranas llegaron con la mínima ventaja en el marcador gracias a un tanto en propia puerta del rival. Ourense apretó y logró dar la vuelta al marcador para ponerse 1-2 a falta de tres minutos. Los nervios empezaron a aflorar en el cuadro local que no podía permitirse un tropiezo de estas características en casa. Al final, Montalvo acertó y puso el 2-2 que, aunque es un resultado escaso, permite sumar un punto más en el casillero de una plantilla que está sufriendo este curso.