Fútbol Sala
River Zamora y Atlético Benavente quieren seguir creciendo: Duelos en la zona media de la tabla contra IES Coruxo y Deporcyl Guardo FS
El conjunto blanquinegro recibe en el Ángel Nieto al bloque de Coruxo, los benaventanos se desplazan a Palencia para un exigente derbi
Jornada peligrosa para River Zamora y Atlético Benavente la que tendrá lugar este fin de semana con los capitalinos jugando en casa frente a un rival crecido y los benaventanos viajando hasta Palencia para afrontar un exigente derbi regional.
Seguir creciendo ante un rival necesitado
El River Zamora recibe en el Ángel Nieto, a partir de las 17.00 horas, a un IES Coruxo que llega con necesidad por puntuar pese a que acumula dos victorias consecutivas en las últimas jornadas.
Esta tendencia la quiere cortar el equipo de García Poveda, dispuesto a seguir creciendo y respaldar con un triunfo su empate de la pasada semana.
Derbi exigente en tierras palentinas
Por su parte, el Atlético Benavente mide fuerzas con el Deporcyl Guardo FS en un choque que la escuadra de Macías necesita ganar para confirmar su recuperación y escalar posiciones en la tabla.
Los palentinos, sin embargo, no serán presa fácil ya que acuden al envite sin conocer la derrota en sus últimos cinco encuentros. Eso sí, en los dos últimos concedió puntos.
