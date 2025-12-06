Baloncesto / Liga Challenge
Recoletas Zamora busca la sorpresa hoy en casa del gran líder de la Liga Challenge: Azul Marino Mallorca Palma
Las zamoranas necesitan un partido casi perfecto para ganar al único equipo invicto tras diez jornadas
El Recoletas Zamora afronta esta tarde, a partir de las 19.00 horas, todo un desafío en el Poliesportiu Son Moix, hogar del indiscutible líder de la Liga Challenge: Azulmarino Palma de Mallorca.
Las naranjas, con la moral alta
El conjunto de Raúl Pérez acude a la contienda con la moral alta tras su contundente victoria frente a Cajasol Baloncesto Sevilla (95-62) que refuerza el crecimiento de las naranjas, ahora mismo ocupando la sexta posición de la clasificación.
Sin embargo, al Recoletas Zamora le hará falta mucho más que optimismo para alargar su dinámica positiva frente al mejor conjunto de la categoría.
Un equipo hecho con un claro propósito
El bloque zamorano, como es lógico, no renuncia a la victoria. Quiere ser el primero en hacer mella en la coraza de las baleares, pero el actual líder de la clasificación no está invicto por casualidad. Azulmarino Mallorca Palma es un equipo hecho para ascender y lograrlo sin pasar apuros.
Las baleares, una colección de estrellas
"Tiene jugadoras que en cualquier equipo serían titulares", reconocía días antes del duelo Ana Tainta, ensalzando así a un plantel con figuras como María España, Kristina Rakovic o Jané Asinde, a las que acompañan una acertada Marta García o Gedina Capel.
El líder cuenta con un amplio abanico de posibilidades, lo que le permite regularidad a lo largo de los 40 minutos y ganar muchos partidos con absoluta claridad.
Dominio reflejado en números
El tremendo potencial de Azulmarino Mallorca Palma se refleja, además de en su roster, en los números que ha cosechado hasta ahora. Diez triunfos, cero derrotas; 820 tantos a favor y 565 en contra en diez jornadas. Cifras inalcanzables para el resto de participantes.
A plantar cara a través del colectivo
Para hacer frente a semejante adversario, Raúl Pérez confía en que su plantel sea capaz de poner en pista su habitual desempeño coral, sacar rédito del talento individual de cada jugadora puesto al servicio del equipo.
Máxima concentración
Así y solo así, apelando a la máxima concentración posible y tratando de impedir un ritmo cómodo para las locales, logrará hacer frente a Azulmarino Mallorca Palma. Un oponente que requiere de un partido casi perfecto.
- El miedo vuelve a un pueblo de Zamora: alertan de la presencia de una banda de ladrones por la zona
- Pasear de La Marina a la Catedral de Zamora será muy diferente: estos son los cambios que propone el Ayuntamiento
- Fallece el artista zamorano José Luis Alonso Coomonte a los 93 años
- Altos cargos de la CHD, eléctricas y alcaldes, denunciados por dejar caducar la reversión de la presa de Villalcampo al Estado
- Un bebé que no puede descansar en paz: su madre y su tía litigan por su tumba medio siglo después de que falleciera
- Un pequeño pueblo de Sanabria, "abandonado": postes atados con cuerdas y caídas de luz de hasta 36 horas
- Reconocimiento a toda una vida 'dedicada a atender al ciudadano
- Las mujeres podrán salir en la procesión de las 5 de la Mañana de Zamora