Recoletas Zamora busca la sorpresa hoy en casa del gran líder de la Liga Challenge: Azul Marino Mallorca Palma

El Recoletas Zamora afronta esta tarde, a partir de las 19.00 horas, todo un desafío en el Poliesportiu Son Moix, hogar del indiscutible líder de la Liga Challenge: Azulmarino Palma de Mallorca.

Las naranjas, con la moral alta

El conjunto de Raúl Pérez acude a la contienda con la moral alta tras su contundente victoria frente a Cajasol Baloncesto Sevilla (95-62) que refuerza el crecimiento de las naranjas, ahora mismo ocupando la sexta posición de la clasificación.

El Recoletas Zamora - Domusa Teknik de Sevilla, en imágenes / José Luis Fernández

Sin embargo, al Recoletas Zamora le hará falta mucho más que optimismo para alargar su dinámica positiva frente al mejor conjunto de la categoría.

Un equipo hecho con un claro propósito

El bloque zamorano, como es lógico, no renuncia a la victoria. Quiere ser el primero en hacer mella en la coraza de las baleares, pero el actual líder de la clasificación no está invicto por casualidad. Azulmarino Mallorca Palma es un equipo hecho para ascender y lograrlo sin pasar apuros.

Las baleares, una colección de estrellas

"Tiene jugadoras que en cualquier equipo serían titulares", reconocía días antes del duelo Ana Tainta, ensalzando así a un plantel con figuras como María España, Kristina Rakovic o Jané Asinde, a las que acompañan una acertada Marta García o Gedina Capel.

El líder cuenta con un amplio abanico de posibilidades, lo que le permite regularidad a lo largo de los 40 minutos y ganar muchos partidos con absoluta claridad.

Dominio reflejado en números

El tremendo potencial de Azulmarino Mallorca Palma se refleja, además de en su roster, en los números que ha cosechado hasta ahora. Diez triunfos, cero derrotas; 820 tantos a favor y 565 en contra en diez jornadas. Cifras inalcanzables para el resto de participantes.

A plantar cara a través del colectivo

Para hacer frente a semejante adversario, Raúl Pérez confía en que su plantel sea capaz de poner en pista su habitual desempeño coral, sacar rédito del talento individual de cada jugadora puesto al servicio del equipo.

Máxima concentración

Así y solo así, apelando a la máxima concentración posible y tratando de impedir un ritmo cómodo para las locales, logrará hacer frente a Azulmarino Mallorca Palma. Un oponente que requiere de un partido casi perfecto.