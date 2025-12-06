El Recoletas Zamora cae con orgullo ante el gran líder Azul Marino

No mereció perder Recoletas Zamora en Palma de Mallorca, donde tuteó al líder invicto, Azul Marino Mallorca Palma en un choque de muchas alternativas e igualdad. Sin embargo, mediado el último cuarto, dos fallos en el lanzamiento de las zamoranas dieron alas a las mallorquinas, que sentenciaron la contienda.

Sabían las de Raúl Pérez que tendrían que jugar al 200% para tratar de aguantar el ritmo al líder de la categoría, y único equipo invicto después de 10 jornadas de competición. Y salieron a por todas las zamoranas, pero tras el 0-2 inicial, las naranjas empezaron a sufrir el acoso y el alto ritmo del juego impuesto por un Azul Marino Mallorca Palma que tras los primeros compases del encuentro conseguía imponer su ley y colocar el 8-2 en el luminoso en apenas dos minutos y medio. Recoletas Zamora no bajaba los brazos, movía el banquillo el técnico visitante y las castellanas conseguían frenar la escapada de su rival mientras un triple de Fernández recortaba diferencias (8-5, minuto 3). Durante unos minutos, Recoletas Zamora impidió que el marcador se moviese, pero los recursos del líder son infinitos y los mallorquines conseguían volver a abrir brecha (12-5, minuto 5). Apretaban en defensa las locales, generando muchos problemas a un Recoletas Zamora que iba quedándose atrás (19-10, minuto 10).

Cambio de guion

Tenían que apretar en defensa las zamoranas, y en ello se emplearon a fondo las visitantes, que conseguían frenar el juego exterior de su rival. Azul Marino Mallorca Palma probaba con todo, pero no conseguía ahora sacudirse la presión defensiva impuesta por su rival, que en los primeros cinco minutos del cuarto firmaba un parcial de 4-11 que las colocaba a solo dos puntos del líder (23-21). No se conformaban las visitantes, que seguían apretando y conseguían colocarse por delante en el marcador (25-27, minuto 17). Aunque las locales tampoco daban tregua y al final del cuarto se llegaba con un ajustado 31-30 en el marcador.

Seguía el toma y daca en el inicio del tercer cuarto y un triple inicial de Martín ponía el 31-33. Sin embargo, un fallo defensivo de las zamoranas permitía a España, muy enchufada, abrir una pequeña brecha de cinco puntos a favor de las locales que acabó pesando como una losa (40-35, minuto 23). Apretaban en defensa las locales, que apenas asumían riesgos en ataque pero aprovechaban cualquier fallo de su rival para elevar su ventaja hasta los 9 puntos mediado este tercer cuarto (44-35). Paraba el partido Raúl Pérez, que conseguía que las suyas se sacudiesen el nerviosismo y diesen un paso al frente, apoyándose en Martín, muy acertada en ataque, para ir poco a poco recortando distancias en el electrónico hasta colocarse a solo 3 puntos a falta de 2´16 del final del cuarto (48-45). No quedó ahí la cosa y un triple de Pouye, junto a una canasta de Marrufo, colocaban por delante a las zamoranas (49-50). Sin embargo, en el último minuto recuperaba la delantera Azul Marino Mallorca Palma (53-51), aunque el toma y daca continuaba en el inicio del último y Caja Rural Zamora volvía incluso a tomar la delantera (55-56, minuto 31). Un toma y daca que se prolongó hasta el minuto 35, al que se llegaba con un ajustado 61-60. Pero varios lanzamientos errados por las visitantes y un triple de Bulgak abrían la brecha hasta los 6 puntos a 3 minutos para el final (68-62). Una renta que el líder supo ya manejar hasta el final pese a todos los intentos de las zamoranas, que con poco banquillo y las exclusiones de Filor y Pouye no pudieron ya.