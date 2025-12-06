BTT
Ifeza acoge la gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025: conoce a los ganadores
El acto reunió a deportistas, clubes, organizadores, patrocinadores y aficionados al ciclismo de montaña
P. F.
El recinto ferial Ifeza acogió la gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025, un acto que reunió a deportistas, clubes, organizadores, patrocinadores y aficionados al ciclismo de montaña.
Durante la gala se reconoció el esfuerzo, dedicación y resultados obtenidos a lo largo de la temporada, con la entrega de premios en todas las categorías.
La cita concluyó con un emotivo momento musical a cargo de José Luis Peñas, quien interpretó su canción dedicada a la Sierra de la Culebra, poniendo el broche final a una noche que volvió a demostrar la fuerza, talento y afición que el ciclismo de montaña tiene en la provincia.
El Trofeo BTT Provincia de Zamora, en el que la Diputación es un pilar básico, está patrocinado por Caja Rural León Ourense Valladolid Zamora, organizado por el C.D. IronBayo y cuenta con la colaboración técnica de SmartChip.
GANADORES
PREMIADOS TROFEO BTT PROVINCIA DE ZAMORA 2025
Ganadores Absolutos del Trofeo
Femenino: Inmaculada Vázquez del Pozo – Uris
Masculino: José Carlos Cobreros Río – Cansinos Bike
Premio a la Mejor Prueba
III Marcha BTT Peñausende, destacada por su organización, recorrido y participación.
Clasificación por Equipos
1. Cansinos Bike
2. MTB Argujillo
3. Cabrones BTT
Menores Masculinos
1. Julen Refoyo García – Bikibllinders
2. Manuel Mezquita Fernández – C.D. Entrejaras Bike
3. Joel Cisneros
4. Rodrigo Moral Pérez
5. Aitor Pacho Vara – BTT Puente Mozar
Menores Femeninos
1. Jimena Caballero Rivera
2. Nerea de Rojas González – Vintorobike
3. Yaiza Uña Fontanilla – CD Mountain Bike Benavente
Clasificación Femenina Absoluta
1. Inmaculada Vázquez del Pozo – Uris
2. Sandra Cabral – Ginásio Clube de Bragança
Sénior Masculino
1. Jaime Queipo Hernández – MTB Argujillo
2. Raúl de Rojas González – Vintorobike
3. Sergio Fernández Martín – MTB Peñausende
Máster 30 Masculino
1. Julio Martínez Mielgo – MTB CEADEA
2. Sergio García Turrión – MTB CEADEA
3. Jesús Rodrigo Campo – MTB Peñausende
Máster 35 Masculino
1. Antonio Pérez de la Puente – CC Villalpando
2. Rubén Pascual Blanco – Cabrones BTT
3. Cristian Poza García – Abrojobike Coreses
Máster 40 Masculino
1. José Carlos Cobreros Río – Cansinos Bike
2. Raúl Fidalgo – BTT Puente Mozar
3. Iván López Miguelez – Lopenta
Máster 45 Masculino
1. José Luis García Álvarez – MTB Peñausende
2. Mario Galán Calvo – Cansinos Bike
3. Rafael Valderrábano Iglesias – Cabrones BTT
Máster 50 Masculino
1. Nacho Queipo Iglesias – MTB Argujillo
2. Ángel García Carbo – Cabrones BTT
3. Miguel Queipo Gago – MTB Argujillo
Máster 55 Masculino
1. Francisco Javier Fernández Martínez – BTT Puente Mozar
2. Antonio Pablo Rodríguez Peña – Cabrones BTT
3. Julio García Herrera – Correcaminos Carrizos
Máster 70 Masculino
1. Fabián García Rodríguez – Cansinos Bike
2. Antonio Gadea Rivas – Los Sherpas
