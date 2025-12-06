Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BTT

Ifeza acoge la gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025: conoce a los ganadores

El acto reunió a deportistas, clubes, organizadores, patrocinadores y aficionados al ciclismo de montaña

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025

Ver galería

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025 / Cedidas

P. F.

El recinto ferial Ifeza acogió la gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025, un acto que reunió a deportistas, clubes, organizadores, patrocinadores y aficionados al ciclismo de montaña.

Durante la gala se reconoció el esfuerzo, dedicación y resultados obtenidos a lo largo de la temporada, con la entrega de premios en todas las categorías.

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025

Ver galería

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025 / Cedidas

La cita concluyó con un emotivo momento musical a cargo de José Luis Peñas, quien interpretó su canción dedicada a la Sierra de la Culebra, poniendo el broche final a una noche que volvió a demostrar la fuerza, talento y afición que el ciclismo de montaña tiene en la provincia.

Noticias relacionadas y más

El Trofeo BTT Provincia de Zamora, en el que la Diputación es un pilar básico, está patrocinado por Caja Rural León Ourense Valladolid Zamora, organizado por el C.D. IronBayo y cuenta con la colaboración técnica de SmartChip.

GANADORES

PREMIADOS TROFEO BTT PROVINCIA DE ZAMORA 2025

Ganadores Absolutos del Trofeo

Femenino: Inmaculada Vázquez del Pozo – Uris

Masculino: José Carlos Cobreros Río – Cansinos Bike

Premio a la Mejor Prueba

III Marcha BTT Peñausende, destacada por su organización, recorrido y participación.

Clasificación por Equipos

1. Cansinos Bike

2. MTB Argujillo

3. Cabrones BTT

Menores Masculinos

1. Julen Refoyo García – Bikibllinders

2. Manuel Mezquita Fernández – C.D. Entrejaras Bike

3. Joel Cisneros

4. Rodrigo Moral Pérez

5. Aitor Pacho Vara – BTT Puente Mozar

Menores Femeninos

1. Jimena Caballero Rivera

2. Nerea de Rojas González – Vintorobike

3. Yaiza Uña Fontanilla – CD Mountain Bike Benavente

Clasificación Femenina Absoluta

1. Inmaculada Vázquez del Pozo – Uris

2. Sandra Cabral – Ginásio Clube de Bragança

Sénior Masculino

1. Jaime Queipo Hernández – MTB Argujillo

2. Raúl de Rojas González – Vintorobike

3. Sergio Fernández Martín – MTB Peñausende

Máster 30 Masculino

1. Julio Martínez Mielgo – MTB CEADEA

2. Sergio García Turrión – MTB CEADEA

3. Jesús Rodrigo Campo – MTB Peñausende

Máster 35 Masculino

1. Antonio Pérez de la Puente – CC Villalpando

2. Rubén Pascual Blanco – Cabrones BTT

3. Cristian Poza García – Abrojobike Coreses

Máster 40 Masculino

1. José Carlos Cobreros Río – Cansinos Bike

2. Raúl Fidalgo – BTT Puente Mozar

3. Iván López Miguelez – Lopenta

Máster 45 Masculino

1. José Luis García Álvarez – MTB Peñausende

2. Mario Galán Calvo – Cansinos Bike

3. Rafael Valderrábano Iglesias – Cabrones BTT

Máster 50 Masculino

1. Nacho Queipo Iglesias – MTB Argujillo

2. Ángel García Carbo – Cabrones BTT

3. Miguel Queipo Gago – MTB Argujillo

Máster 55 Masculino

1. Francisco Javier Fernández Martínez – BTT Puente Mozar

2. Antonio Pablo Rodríguez Peña – Cabrones BTT

3. Julio García Herrera – Correcaminos Carrizos

Máster 70 Masculino

1. Fabián García Rodríguez – Cansinos Bike

2. Antonio Gadea Rivas – Los Sherpas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents