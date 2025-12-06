Ifeza acoge la gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025: conoce a los ganadores

El recinto ferial Ifeza acogió la gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025, un acto que reunió a deportistas, clubes, organizadores, patrocinadores y aficionados al ciclismo de montaña.

Durante la gala se reconoció el esfuerzo, dedicación y resultados obtenidos a lo largo de la temporada, con la entrega de premios en todas las categorías.

GALERIA | Gala de entrega de premios del Trofeo BTT Provincia de Zamora 2025 / Cedidas

La cita concluyó con un emotivo momento musical a cargo de José Luis Peñas, quien interpretó su canción dedicada a la Sierra de la Culebra, poniendo el broche final a una noche que volvió a demostrar la fuerza, talento y afición que el ciclismo de montaña tiene en la provincia.

El Trofeo BTT Provincia de Zamora, en el que la Diputación es un pilar básico, está patrocinado por Caja Rural León Ourense Valladolid Zamora, organizado por el C.D. IronBayo y cuenta con la colaboración técnica de SmartChip.